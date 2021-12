Vild forvirring om kviktest af børn: Nu skal der gives en mere klar melding

NORDJYLLAND:Børn, der har været tæt på en covid-smittet i skolen, udelukkes allerede i døren, når de møder op for at få foretaget den hurtigtest, som skole og Sundhedsstyrelse ellers anbefaler til alle børn, der er nærkontakter til en covid-19-smittet.

Et skilt i døren på testcentrene meddeler, at her tester man ikke nærkontakter til smittede og så kan børn og forældre tage hjem igen, med uforrettet sag. Til trods for at barnet har haft et brev med hjem fra skolen, hvor hurtigtest anbefales som en mulighed.

Det er et godt eksempel på, at det er en kompliceret tid vi lever i. For på trods af skiltets budskab, kan børn fra skoleklasser, hvor der er konstateret smitte, uden at bestille tid gå ind og få foretaget en test samme dag som smitten er konstateret, uden at de bryder reglerne.

- Vi er blevet opmærksomme på, at der er en vanskelig kommunikationsopgave her, som vi skal følge op på, så vi sikrer, at skolebørn kan blive testet samme dag, som der konstateres smitte i klassen, fastslår Jacob Bertramsen, kontorchef i Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland.

Nærkontakter kan ikke blive testet her - men den regel gælder ikke for skolebørn, fastslår region og Sundhedsstyrelse. Foto: Claus Søndberg

Mange hundrede nordjyske børn får i disse dage brev med hjem, som meddeler, at der er smitte i deres klasse eller institution, og at barnet hurtigst muligt skal have foretage et hurtig- eller PCR test. Desuden anbefales forældrene at ringe til Styrelsen for Patientsikkerhed for at bestille PCR-test på 4. og 6. dagen.

Jacob Bertramsen fastslår, at skolebørn, der er nærkontakter til en smittet på skolen, kan få en kviktest på test-centrene samme dag.

Men der står på skiltet, at man ikke kan blive testet, hvis man er nærkontakt?

- Den test, skolebørn får foretaget på dag-0, er teknisk set ikke en nærkontakt-test. Børn betragtes teknisk set først som nærkontakt, når de får PCR-testen på 4. og 6.-dagen, og på det tidspunkt kan de ikke møde op uden tidsbestilling, lyder forklaringen fra Jacob Bertramsen.

Men det fremgår ikke, når man læser skiltet?

- Nej, og derfor må vi have en snak med kommuner og skoler om, hvordan de kommunikerer til børn og forældre i klasser, hvor der er smitte, siger Jacob Bertramsen.

Mange nordjyske skolebørn får i øjeblikket brev med hjem, som fortæller, at der er konstateret smitte i klassen. Privatfoto

Skolen skriver vel helt korrekt, netop dét, som er Sundhedsstyrelsen anbefaler, nemlig at barnet straks får en PCR eller hurtigtest, fulgt op af PCR-test på 4. og 6.-dagen?

- Ja, men så må vi også have en snak med Falck om, hvorvidt de skilte er formuleret på den rette måde. Men det skal også formuleres således, at ikke alle nærkontakter tror, at de kan blive testet, men at det kun gælder for børn, der er nærkontakter, og kun samme dag som smitten er konstateret i klassen. Det skal skrives på en måde, så det ikke skaber forvirring, fastslår Jacob Bertramsen.

Som det står nu, skaber det også forvirring

- Ja, jeg kan sagtens forstå, at forældre bliver forvirrede. Der er behov for en dobbeltmanøvre, hvor vi får skabt overensstemmelse mellem brevet fra skolen og de skilte, børn og forældre møder ude på testcentrene, understreger Jacob Bertramsen.

Gælder kun skolebørn

Ifølge Line Raahauge Hvass, sektionsleder i Sundhedsstyrelsens afdeling for beredskab og smitsomme sygdomme, er det kun skolebørn, der helt ekstraordinært kan få en hurtigtest, selvom de er nærkontakter. På den måde vil man sikre, at børn, der ikke er smittede, kan komme tilbage i skole hurtigst muligt, uden at skulle afvente resultatet af deres 4. og 6-dags-test.

- Vi har lagt en ekstra test ind, som kun gælder skolebørn, en 0-dagstest, som kan være hurtig-test eller PCR-test, så vi kan fange eventuelle smittetilfælde hurtigst muligt, siger Line Raahauge Hvass. Hun understreger, at alle voksne skal følge de almindelige retningslinjer for nærkontakter.

- Det er for at sikre børns mentale trivsel og skolegang, at vi som noget særligt giver dem mulighed for at blive testet straks, så de ikke skal hjem i isolation, forklarer Line Raahauge Hvass.

PCR på 4. og 6-dagen

En hurtigtest spotter altså de skolebørn, som - uden at vide det - har været smittet i et stykke tid og derfor allerede tester positiv, og derefter kan holdes hjemme. Dermed kan man begrænse smittekædernes udbredelse, og de børn, der tester negativ, kan komme hurtigt tilbage i skole.

Det vigtigste er, at barnet også bliver PCR-testet på 4. og 6. dagen efter kontakt med den smittede. Forældrene skal kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed, som opretter barnet son nærkontakt, hvorefter det er muligt at bestille tid til begge tests samtidig.

Mange skoler tilbyder i øvrigt hurtigtest på visse dage og der er også åbnet op for, at indføre selvtest på skolerne.