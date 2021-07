Vild natur fik Erik ovenpå, da en voldsom depression ramte

Mange af os har under corona genopdaget glæden ved vild natur, og har du en fornemmelse af, at den gør dig godt, er du ikke ene. Naturpsykiatri kalder Erik Holm Sørensen konceptet bag projektet Frisk i Naturen, der tager psykisk sårbare med ud og vandre, fiske eller sejle. Her oplever nogle stemmehørere ikke at kunne høre stemmer for en stund - andre finder en sjælden indre ro. Foto: Bente Poder