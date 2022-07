Vild varme i Nordjylland: Kan man spejle æg på et brønddæksel?

NORDJYLLAND:Temperaturen bare steg og steg i Nordjylland onsdag, årets hidtil varmeste dag med over 35 grader flere steder i landsdelen.

Svedigt og ubehageligt for de fleste af os, men når nu el-priserne også stiger, så kan man måske udnytte den vilde varme til noget smart? Noget, der kan spare el?

For eksempel at lave spejlæg - helt uden brug af strøm.

Et hamrende varmt brønddæksel - solopvarmet - kan vel fint bruges som stegepande? Nu hvor der var nærmest stegende varmt udendørs onsdag eftermiddag.

Bevæbnet med termometer og æg tog vi ud for at finde svaret.

Et almindeligt termometer viste en udendørstemperatur på et stykke over 40 grader i asfalthøjde.

Vores medbragte infrarøde termometer målte en endnu højere temperatur på brønddækslet.

Og klask! Ægget blev slået ud på det glohede brønddæksel.

Hvordan forsøget gik, kan du se her: