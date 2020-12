Vildmosens flotte bisontyr blev aflivet: Den var for farlig for mennesker

LILLE VILDMOSE: Den store bisonhan, der for halvandet år siden blev sat ud i den nordlige del af Lille Vildmose, er nu blevet aflivet.

Den gamle han viste sig at være aggressiv. Den havde alt for lidt respekt for mennesker og var simpelthen for farlig.

Det oplyser Jacob Skriver, der er driftsleder i Lille Vildmose for Aage V. Jensens Naturfond.

- Han har været tæt på mennesker det meste af sit liv. Han er blevet fodret lidt for meget, og i visse situationer kunne han udvise noget, der minder om aggressiv adfærd, siger Jacob Skriver.

Den gamle han var én af de bisonokser, som Aage V. Jensens Naturfond satte ud i Lille Vildmose for halvandet år siden - og som skulle danne fortrop for en større bestand af dyr i området.

I løbet af det kommende forår hentes europæisk bison fra Holland og muligvis Polen til Lille Vildmose. Det er meningen, at de skal sættes ud i den sydlige del af Tofte Skov i april og leve frit på 4000 hektar.

De "nye udenlandske" og de "gamle danske" dyr skal være grundstammen i en helt ny bestand, og derfor er det vigtigt med arvemateriale fra så mange stammer som muligt.

Det er begrundelsen for at hente dyr fra flere forskellige lande.

- I løbet af nogle år vil vi gerne komme op på en bestand på 15-20 bisoner, siger Jacob Skriver.

Bisonokserne skal være med til at æde de stride græsarter, der vokser i Tofte Skov.

- Vi mangler store planteædere i den danske natur for at have så komplet og biodivers en natur som overhovedet muligt, siger Jacob Skriver.

- De store planteædere bider dels af vegetationen og skræller af træer og buske. De skaber dynamik og åbenhed i skoven, og det er noget, vi mangler, fordi vi for flere hundrede år siden har udryddet alle de store planteædere i Danmark, siger Jacob Skriver.

Samtidig med den aggressive tyr blev også en ko fra den "gamle" bestand aflivet.

Den havde parasitter af en slags, som ikke kan behandles - og som man nødigt vil slæbe med ind i den nye bestand.

De to dyr skal nu udstoppes, så man kan se bisonokser på Lille Vildmosecentret.

De to døde dyr skal udstoppes, men deres kødelige rester blev en ekstra julegave for rovfuglene i Lille Vildmose. Foto: Lars Pauli

Bisonhannens krop er i øvrigt blevet til en ekstra julegave til områdets rovfugle. I løbet af weekenden har ørne, ravne og krager muntret sig på "kadaverpladsen" i nærheden af Lille Vildmosecentret.

Den europæiske bison bliver betragtet som en art, der risikerer udryddelse. Verdensbestanden tæller rundt regnet 8500 dyr, hvoraf de 7000 lever frit i naturen primært i det østlige Polen.