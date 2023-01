Vildt mange ældre: Her er Nordjyllands Florida

NORDJYLLAND:Tre af Nordjyllands godt 200 byer har en markant andel af indbyggere, der er i gang med pensionisttilværelsen.

Havudsigt må stå højt på ønskelisten hos aldersgruppen, for de tre byer er Blokhus, Vesterø Havn og Tversted.

I alle tre byer udgør indbyggerne over 70 år mere end en tredjedel, men Blokhus er helt vild.

For at sætte det i perspektiv, kan man sammenligne med byerne i den modsatte ende af skalaen: Nørholm er den nordjyske by med mindst andel af +70-årige: 3 %. På anden og tredjepladsen har vi Øster Doense med 6 % og Østrup med 7 %.

Blokhus har flyttet sig fra 9. pladsen til 1. pladsen siden 2012.

Pensionistparadis

Udviklingen kommer ikke som nogen kæmpe overraskelse for Poul Andersen, der er formand for Hune-Blokhus Borgerforening.

- Der er mange, der har valgt at holde deres otium her, og vi har jo et pragtfuldt område. Fantastisk naturskønt og med mange aktiviteter. Man kan godt kalde Blokhus Nordjyllands Florida, medgiver han.

- Her er levende, også på den her tid af året. For 10 eller 20 år siden lukkede restauranterne i Blokhus om vinteren. Det gør de ikke i dag.

Unge er også velkomne

Poul Andersen synes alligevel, det er lidt pudsigt, at netop Blokhus er blevet et pensionistparadis. Det er i hvert fald ikke takket være gode busforbindelser, og et plejehjem er der heller ikke i byen.

- Men det er ressourcestærke ældre, der flytter hertil. De sidder ikke hjemme i stuerne. De er aktive, påpeger han.

Byen har et stærkt foreningsliv med masser af frivillige kræfter og gode tilbud, især til seniorer.

- Vi snakker nogen gange om, hvad vi kan gøre for unge. Men der skal jo være nok til at starte et hold, og det det er der ikke. Der kommer da nogle unge til byen. Vi har naboer med to drenge. Men det ville ikke gøre noget, der kom flere. De skal helt sikkert være velkomne, forsikrer Poul Andersen.