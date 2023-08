Ville forære sin hundehvalp til kvinde: Bølge af lumske svindelforsøg i Nordjylland

Et tilbud om en gratis hundehvalp kan være svært at modstå for mange dyreelskere.

Og det var netop, hvad en en udenlandsk kvinde i Stockholm tilbød i et opslag i en lokal Facebook-gruppe for køb og salg. Hun boede i bofællesskab, og naboen brød sig ikke om hunden. Derfor så hun sig nødsaget til at forære hvalpen væk.

Sådan lød historien i hvert fald fra kvinden, der skulle vise sig ikke at være hundeejer, men en opfindsom historiefortæller og en glimrende svindler.

Den danske kvinde fra Vestbjerg, som takkede ja til hunden, fik nemlig aldrig hvalpen at se. I stedet betalte hun 7.500 kroner for fly og transportbur mod løfte om at få de fleste penge retur. Først da den udenlandske kvinde krævede yderligere 7000 kroner for certifikater og omregistrering, fattede kvinden fra Vestbjerg mistanke og anmeldte tirsdag sagen til Nordjyllands Politi.

Ændringer på MitID

Kvinden fra Vestbjerg er langt fra den eneste uheldige nordjyde, der inden for de seneste par dage er blevet udsat for et forsøg på svindel.

I den seneste døgnrapport fra Nordjyllands Politi opremser politiet en række af eksempler på tilfælde, hvor borgere er blevet udsat for et fupforsøg, der ofte baserer sig på en opfindsom, men falsk historie.

Blandt eksemplerne er der flere tilfælde, hvor personer har udgivet sig for at være fra enten bank, politi eller Region Nordjylland.

Sidstnævnte var tilfældet for en midaldrende kvinde fra Aalborg Øst, der tirsdag modtog en sms, fra hvad der udgav sig for at være "Region Nord". I sms'en stod der, at hun havde fået ny post og derfor skulle logge ind på RN.login.

Kort efter kvinden var logget ind på hjemmesiden, modtog hun en advarsel om mulig hacking og fem beskeder om, at der var foretaget ændringer på hendes MitID. Da hun forsøgte at ændre sin kode på MitID, var det ikke muligt, og hun kontaktede derfor support ved MitID og sin bank. Heldigvis var der på daværende tidspunkt ingen tab at se, men politiet vejledte alligevel kvinden til at opsætte en såkaldt kreditadvarsel på borger.dk og kontakte politiet igen, hvis hun skulle opleve et tab senere.

Sådan forebygger du misbrug

For at forebygge misbrug af identitets- og kortoplysninger har Nordjyllands Politi lavet seks råd, som lyder.

Hold fast på dine personlige oplysninger

Vær kritisk, hvis du bliver bedt om at udlevere dine personlige oplysninger

Søg hjemmesiden frem, og undgå falske links

Kontakt selv virksomheden eller myndigheden

Stol ikke på visningen af opkaldets telefonnummer eller afsendernavnet på sms'en

Opret en kreditadvarsel på borger.dk

Du kan læse mere om rådene på politiets hjemmeside.