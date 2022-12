Ville sætte ild til hegnet foran Satudarahs klubhus for 30.000 kr.

AALBORG: 30.000 kroner for at sætte ild til hegnet omkring Saturdarahs nye klubhus.

Det var sådan en 21-årige mand, der sammen med en 31-årig, er tiltalt for at forsøge at sætte ild til klubhuset, forklarede sig, da politiet afhørte ham efter han var anholdt omkring klokken 04 om morgenen 20. maj. Dagen før den store indvielse af klubbens hus i Vodskov.

De to mænd var for Retten i Aalborg torsdag. Ingen af de to ønskede at afgive forklaring overfor dommeren.

Derfor måtte anklageren læne sig op ad den 21-åriges afhøring fra i maj. Her havde han forklaret, at han købte benzinen og lavede molotovcocktailsene i sin kærestes kælder. Han havde set, hvordan man gjorde i Counter Strike.

Natten til den 20.maj mødtes han med nogle bekendte, heriblandt den 31-årige. De to tiltalte lånte sidste på natten en bil til at komme hjem med. Ifølge den 21-årige vidste den 31-årige ikke, at de skulle på et pitstop i Vodskov.

De nåede da heller ikke langt i deres forehavende, for han var knap nået ud af bilen, før tre mænd opdagede dem.

De skyndte sig tilbage i bilen, da en rød bil satte efter dem. Biljagten gik syd igennem Limfjordstunnellen og de to biler ramte blandt andet hinanden. De slap igennem tunnelen, men kom ikke langt, da bilen gik i stå lige på den anden side.

Føreren af den røde bil, som er blevet dømt for en påkørsel af de to tiltalte, blev også afhørt i retten, men han kunne ikke huske det store fra natten og kunne ikke hjælpe med at opklare, hvad der var sket.

De to tiltalte valgte efter at bilen gik i stå at flygte til fods og gemme sig i noget buskads. Her blev de fundet af politiet og anholdt.

Den 31-årige nægter sig skyldig, mens den 21-årige erkender, at han har været på stedet med molotovcocktails.