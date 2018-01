Vindstød af stormstyrke rammer Nordjylland

VEJRET: Der er udsigt til en blæsende start på ugen i Nordjylland, for der er risiko for kuling med vindstød på 14-18 meter i sekundet fra sydvest, og der kan også komme vindstød af stormstyrke med 25-28 meter i sekundet. Sådan lyder DMIs melding for det meste af det nordjyske område fra kl. 9 mandag morgen til kl. 16 mandag eftermiddag.

Vindstød af stormstyrke medfører at tagsten kan blæser ned, store grene kan knække, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Der er også risiko for at broer må lukkes for trafik.

Vinden var mandag morgen så kraftig, at vindfølsomme køretøjer frarådes at passere Sallingsundbroen på rute 26 mellem Thisted og Skive.

Varslet gælder følgende områder: Thy, Mors, Vendsyssel, Aalborg, Læsø, Jammerbugt, Vesthimmerland og Rebild.