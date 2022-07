- Vingegaard har vundet alles hjerter

AALBORG:Kvinder og mænd der aldrig har interesseret sig en døjt for cykelsport og dermed ikke kunne forestille sig at følge en eneste etape, er i de seneste uger i den grad blevet smittet af tour-feberen.

- Der er få ting i denne verden, der kan samle os, som sport kan. Og når man oplever en relativ ung og ydmyg fyr som Jonas Vingegaard præstere det, han har formået at gøre i Tour de France, er der en tendens til, at man samles både lokalt, regionalt og nationalt, siger Kenneth Holm Cortsen, der er forsker i sportøkonomi og -branding ved Professionshøjskolen UCN.

Vingegaards barndomsby, Hillerslev, fester – det samme gør hans nuværende hjemby, Glyngøre, og danskere i hobetal er draget til Paris for at tage imod Jonas Vingegaard og hylde ham på sejrsskamlen.

- Sporten er følelsernes holdeplads, og der hersker en enorm stolthed ikke blot lokalt men også nationalt, da sport samtidig afspejler identitet. Der er ingen tvivl om, at Vingegaard, med sin indsats og den måde han har tacklet det hele på, har vundet danskernes hjerter siger Kenneth Holm Cortsen.

- Den kontrast der er mellem Jonas Vingegaards ydmyghed og hans præstationer i verdens hårdeste og mest prestigefyldte cykelløb, bevæger os og griber alle - selv dem, der ikke går op i sport, siger Kenneth Holm Cortsen og tilføjer, at tankerne ikke kan undgå at gå i retning af et H. C. Andersen-eventyr.

- Det er historien om knægten, der ikke blev spået mange chancer for at blive professionel cykelrytter. Nu har han givet svar på tiltale og vinder Tour de France. Det er en sindssyg god fortælling, som skaber stor international bevågenhed, siger Kenneth Holm Cortsen, der påpeger situationen hvor Jonas Vingegaard venter på sin konkurrent, Pocagar.

- Det billede er gået ind i hjerterne ikke blot på danskerne men på alle.

Kenneth Holm Cortsen er da heller ikke i tvivl om, at dette års Tour de France har en stor brandingsmæssig værdi for Danmark. Meget er nemlig gået op i en højere enhed. Dels startede den på dansk grund med et enormt dansk engagement og menneskehav på etaperne, som blev positivt bemærket af de internationale medier. Hertil kommer en Magnus Cort, som kørte i den prikkede bjergtrøje i syv dage og en Jonas Vingegaard i gult. Dermed er det vanskeligt at tænke sig en bedre fortælling. Fastslår Kenneth Holm Cortsen.

Set ud fra et helhedsperspektiv er dette års Tour de France med til at skabe et positivt billede af Danmark og kan være med til at skabe en gunstig markedsføringsplatform, siger han.