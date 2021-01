Virksomheder vil have deres medarbejdere tjekket for corona

NORDJYLLAND:Vi oplever allerede nu en del virksomheder, der kontakter os for at få massetestet deres medarbejdere. Det fortæller Jacob Bertramsen, der er kontorchef i Sundhedsplanlægningen i Region Nordjylland. Og han forventer endnu flere henvendelser i den kommende tid ovenpå regeringens pressemøde onsdag og forlængningen af de gældende restriktioner med yderligere tre uger.

På pressemødet kom sundhedsminister Magnus Heunicke med en udmelding om, at regeringen opfordrer alle større arbejdende virksomheder til at få testet deres medarbejdere en gang ugentligt i et forsøg på at bryde smittekæder.

- Og vi kører naturligvis ud at tester på virksomheder, der har henvendt sig. Vi er selvfølgelig nødt til at arbejde med en mindstegrænse for antallet af ansatte, så vi ikke kører ud og tester, hvor der er tre-fire medarbejdere. Men generelt tager vi ud og tester på de større virksomheder, der kontakter os, og så har vi fra nationalt hold fået en oversigt over større arbejdspladser og byggepladser, hvor vi vil lave en opsøgende indsats, fastslår Jacob Bertramsen.

Han oplyser, at man tidligere har opereret med 100 ansatte som en slags grænse, men at den grænse med sundhedsministerens udmelding formentlig rykkes nedad, så også ansatte i virksomheder med færre end 100 ansatte kan få besøg af en mobil testenhed fra Region Nordjylland eller fra Falck, som er regionens hovedleverandør på mobile tests.

- Vi har jo også de faste teststeder rundt om i regionen, og her har der generelt været god plads til at få en testtid, men den virkelighed kan naturligvis ændre sig med regeringens udmelding onsdag, siger Jacob Bertramsen.

Regionens 17 teststeder Et nedslag på coronaprøver.dk viser, at der ikke er væsentlige ventetider på Region Nordjyllands 17 faste teststeder. Håndværkervej, Aalborg, Sundssporet, Mølleparkvej Aalborg, Aalborg Kongres & Kultur Center, Trekanten, Sebbersundvej Aalborg Øst, Himmerlandsvej Skørping, Sygehusvej Brovst, Messevej Aars, Knudsgade Brønderslev, Dronninglundhallerne, Hobro Idrætscenter, Læsøvej Hjørring, Stygge Krumpens Vej, Sæby, Byrum Hovedgade, Læsø, Grævlingevej Hirtshals, Skippergade Frederikshavn, Høje Toftevej Thisted, Elsøvej Nykøbing Mors. VIS MERE

Kontorchefen frygter dog ikke, at der kommer til at opstå ventetider på de 17 faste teststeder rundt om i regionen.

I Frederikshavn, Hjørring, Thisted, Aalborg og Hobro har teststederne åbent hver dag, mens der er testsatellitter i f.eks. Brovst og Skørping og Aars, hvor der er åbent fra en til tre dage ugentligt.

- Vi holder hele tiden øje med ventetiderne på alle vore teststeder, og viser det sig, at der på grund af de nye udmeldinger om ugentlige tests af medarbejdere på arbejdende virksomheder bliver længere ventetider - specielt de steder hvor vi ikke kommer mere end en eller to gange ugentligt - så vil vi naturligvis forsøge at mande op på disse teststeder, så der ikke bliver for lange ventetider, forsikrer Jacob Bertramsen.

Som eksempel nævner han Mors, hvor der har været testet hver anden uge. Det er blevet ændret til en dag ugentligt, og så har man oven i købet forsøgt sig med at have Falck til at teste i weekenden på Mors.

- Der var ikke nogen særlig stor efterspørgsel, selv om vi ikke kommer der mere end ugentligt. Igen det var så før pressemødet. Nu er der en anden virkelighed, og så holder vi selvfølgelig øje med, om der bliver behov for at komme til f.eks. Mors, hvor vi ikke kommer med så stor frekvens, lyder det fra kontorchefen.

Han oplyser, at regionen allerede har været ude ved en del virksomheder, og at der er planer om at skulle ud til yderligere virksomheder i den kommende uge for at foretage såkaldte screeningstest - altså tests hvor der ikke er symptomer eller lignende hos medarbejderne.

- Vi har oplevet en enkelt virksomhed, hvor vi testede omkring 500 medarbejdere og fandt 10 positive. Så der fik vi jo brudt nogle smittekæder. Og der vil vi jo komme med en højere frekvens, når vi finder ud af, at der er noget at komme efter, konstaterer Jacob Bertramsen.

Hos Falck, der er en af regionens samarbejdspartnere i forbindelse med coronatests, oplyser regionsdirektør Kjeld Brogaard, at man netop nu er gået i gang med at lave ruter til kommunale boenheder, som skal besøges en gang om ugen.

- Vi er også ved at lave ruter til nogle større virksomheder, hvor det offentlige går ind og understøtter, at deres medarbejdere bliver screenet, fortæller regionsdirektøren.

Derudover har Falck også opgaver, hvor private virksomheder selv går ind og betaler for at få testet deres medarbejdere. Og Kjeld Brogaard forsikrer, at Falck nok skal følge med efterspørgslen efter tests på virksomheder - også efter sundhedsministerens udmelding på pressemødet onsdag om ugentlige tests af medarbejdere på arbejdende virksomheder.

- Vi sidder lige nu og arbejder med at etablere udekørende teams, der kommer til at køre fra institution til institution, fra virksomhed til virksomhed for at teste. Vi har hold, der starter klokken 04 om morgenen og slutter sent om aftenen, fortæller Falckdirektøren.

15-20 af den slags kørende teams er i aktion dagligt. Falck har i alt omkring 140 podere ansat inklusive de fem faste teststeder.

- Men på de faste teststeder er efterspørgslen ikke helt så stor længere, så vi flytter flere og flere over på de kørende enheder. Og jeg tror faktisk, at det at vi kommer ud på store virksomheder, hvor folk er samlet, det batter mere - selvfølgelig i en kombination med tests på de faste teststeder, men du rammer simpelthen flere ude på de store arbejdspladser. På den måde udnytter vi også bedre vores kapacitet, frem for at vi har podere, der står og venter på folk ude i Gigantium, vurderer Kjeld Brogaard.