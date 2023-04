Vodkaflasker og juicekartoner: Skolegård bliver svinet til igen og igen

AALBORG:Det var ærgerligt syn, der mødte Helle Ingerslev Tønnesen, da hun søndag gik forbi Vesterkærets Skole i Aalborg. Skolegården bar tydeligt præg af, at den var blevet brugt til andet end leg i løbet af weekenden.

- Der var smadrede flasker, tomme vodkaflasker og juicekartoner smidt over alt. Det flød med glasskår, siger hun.

Helle bor selv i nærheden af skolen, og lørdag aften kunne hun høre, at unge mennesker holdt fest i skolegården.

Forstår det ikke

Det sker ofte, at unge mennesker i forskellige aldre mødes i skolegården i aftentimerne. Desværre sker der også ofte, at de glemmer at rydde op efter sig.

- Vi har set det mange gange, at der er masser af smadrede flasker. Jeg forstår ikke, hvorfor de skal kaste med deres flasker, når de er tomme, lyder det fra Helle.

Helle Ingerslev Tønnesen er ærgerlig over, at glasskår og skrald går ud over dem, som gerne vil benytte skolens udendørs faciliteter til andet end at holde fest.

- Jeg kommer tit derovre med mine børnebørn, når vi skal lege. Men det kan vi jo ikke, når der er fyldt med glasskår, siger hun.

Svineriet i skolegården fik søndag Helle til at skrive et opslag på Facebook, hvor hun opfordrede til, at de, der holdt fest lørdag, kom forbi og ryddede op efter sig selv.

Sidste år skrev hun et lignende opslag efter en fest, og her oplevede hun, at unge mennesker efterfølgende ryddede op i skolegården.

- Det er super fedt. Det er den vej, det skal være, siger hun.