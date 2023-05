Vognmænd: Ingen blokader tirsdag

NORDJYLLAND:Der bliver ingen blokader mod trafikken i Nordjylland tirsdag.

Det er meldingen fra en stor gruppe af vognmænd og lastbilchauffører, som mandag sidst på eftermiddagen har gjort status over mandagens landsdækkende aktioner på parkeringspladsen ved Kvickly i Bouet.

- Vi er sikre på, at den markering, vi har foretaget mandag, er blevet hørt på Christiansborg, lyder meldingen.

Vognmænd føler sig hørt

Mandagen igennem har vognmænd skabt trafikale problemer i Nordjylland ved at blokere diverse motorvejstilkørsler.

Det sker i protest mod den omstridte kilometerafgift, som vognmændene bliver påført i begyndelsen af 2025.



Kim H. Simonsen, der driver vognmandsfirmaet Vognmand Kim H. Simonsen, har dagen igennem været "talsperson" for vognmandsblokaden i regionen.

Kim H. Simonsen er tilfreds med udfaldet af dagens demonstration. Foto: Torben Hansen

Tidligere på dagen vidste han ikke, om der også i morgen, tirsdag, ville være blokader langs det nordjyske motorvejsnet ved tilkørslerne.

Men efter mødet med sine kompagnoner i Nørresundby er han ikke i tvivl.

- Vi sætter demonstrationen på pause. I morgen, tirsdag, er der høring på Christiansborg, og her bliver vores branche forhåbentligt lyttet til, siger Kim H. Simonsen

Vognmanden henviser til, at brancheorganisationen Dansk Transport og Logistik er blevet inviteret til at møde op i både Skatteministeriet og Transportministeriet tirsdag eftermiddag.

- Hvis ikke aktionen havde gjort et indtryk, var vi ikke blevet inviteret indenfor af Transportministeriet og Skatteministeriet. Derfor sætter vi demonstrationen på pause, indtil vi er klogere på det videre forløb.

Stor opbakning

Adspurgt om, hvad vognmændene har fået ud af deres anstrengelser, er meldingen fra Kim H. Simonsen klar.

- Rigtigt meget positivt, siger han.

Det skyldes blandt andet den modtagelse, som vognmandsblokaden har fået fra danskerne. De lader ifølge Kim H. Simonsen til at have forstået, at vognmændene også demonstrerer for dem.

- Vi har virkelig følt folkets opbakning. Vi er alle blevet mødt af en positiv energi, og folk er strømmet til med alt fra grillpølser og kage til sodavand og juice, siger Kim H. Simonsen.