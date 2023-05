Vognmænd venter spændt: Mødes med ministre

NORDJYLLAND:Vognmænd i hele Nordjylland venter i disse timer spændt på, hvad der kommer til at ske på et møde mellem vognmandsorganisationer på den ene side og to ministre på den anden.

I Nordjylland er stilheden i dag indtruffet. Om det så bliver stilhed før storm, vil tiden vise, for det er der ikke endnu lagt en plan for, forklarer en af vognmændene, René Jensen.

- Vi afventer mødet, siger han.

Mødet går i gang klokken 17 og indbudt er vognmændenes organisationer. Heriblandt DTL, Danske Vognmænd.

Mødet er indbudt af transportminister Thomas Danielsen (V) og skatteminister Jeppe Duus (S), og er kommet i stand efter blokaderne mandag.

Men er det et skin-demokratisk møde?

Et møde der kan vinges af

Det er spørgsmål direktør for DTL, Erik Østergaard, stiller forud for mødet.

- Vi skal først finde ud af, om der er tale om et møde med en minister, der kan sætte et hak ved, at han har talt med branchen eller om der er et reelt indhold.

- Eller er der et reelt ønske fra de to ministre til at tage en saglig drøftelse af, hvordan indfører vi den her kilometerafgift på den smartest mulige måde, siger Erik Østergaard.

Han peger på, at der er to kerneområder, han gerne vil diskutere med ministrene.

Blokaden mandag blev fulgt af politiet. Foto: Henrik Bo

Mangler ladestandere

- Det ene er, at det her er en ekstrem dyr måde at opkræve skat på. Og selv om transportministeren har sagt, at man så skal sende regningen videre til kunderne, bliver det jo ikke til en grøn omstilling, siger han.

Erik Østergaard peger på det andet kerneområde - infrastrukturen og teknologien.

For infrastrukturen er der ikke. Ej heller el-lastbilerne, siger han.

- I dag kan vognmændene tanke diesel cirka 2200 forskellige steder på tankstationer i hele landet. De kan tanke el på lastbiler ét sted i Danmark.

Erik Østergaard peger på, at det heller ikke er muligt bare lige at installere kabler.

Sær prisen op på diesel

- Det er samtidig et spørgsmål om, at den vognmand, der har 20 lastbiler stående natten over, skal have trukket kabler, så man kan få leveret den strøm, der skal bruges. Det koster milliarder og atter af milliarder. Og for det andet tager det lang tid, inden lade-infrastrukturen er på plads, siger han.

Forslaget fra DTL er, at man i stedet sætter prisen på diesel og benzinafgifter op, så regeringen kommer til at stå med det samme provenu, som ved km-afgiften.

- Man får et brutto-provenu på 3,7 milliarder kroner på km-afgiften. Netto bliver det på 1,5 milliarder kroner og de penge, kan de lige så godt hente ved at sætte priserne op på diesel- og benzinafgifter op, siger han.

Blokade af tilkørsler mandag 15. maj. Foto: Henrik Bo

Støtter ikke blokader

DTL støtter ikke vognmændenes blokader.

- Vi støtter ikke ulovlige aktioner, men jeg kan konstatere, at det gik stille og fredsommeligt for sig. Politiet var kun i få tilfælde ude med bødeblokken..

- Det er jo dejligt, at vi kan lave sådan noget på en dansk måde.

Han kan ikke forestille sig, at DTL vil gøre brug af nogle bestemmelser, der kan ekskludere medlemmer, hvis branchens image skades.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at det vil ske, sådan som det forløb mandag, siger Erik Østergaard.