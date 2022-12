Voksede op i forstad til Aalborg: Til nytår stopper han i front for landets største virksomhed

NORDJYLLAND:Topchefen i A.P. Møller-Mærsk, Søren Skou, forlader Danmarks suverænt største virksomhed til nytår.

Efter seks år, hvor han har været med til at sælge olieaktiviteterne og detaildelen i Mærsk, har virksomheden og Søren Skou meddelt, at deres veje skilles.

De seneste år har han således været chef for i alt 80.000 ansatte spredt over 130 lande.

Søren Skou voksede op i et ganske almindeligt dansk parcelhus på 120 kvadratmeter på Høstemarkvej i Aalborg-forstaden Skalborg tæt på den lokale folkeskole.

På den måde havde han en helt almindelig barndom.

Søren Skou flyttede fra Nordjylland tilbage i 1983 og har siden opbygget den succesfulde karriere uden for landsdelen.

Og i dag er der absolut intet almindeligt ved Søren Skous arbejde.

For et år siden mødte Nordjyske Søren Skou - på et af de utallige ophold i Nordjylland - til en snak op opvæksten og lysten til at komme udenfor Nordjylland.