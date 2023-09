Vold i natten: 47-årig mand snittet i ansigtet

En 47-årig mand blev sent torsdag aften snittet i ansigtet i forbindelse med en voldsepisode på J.F. Kennedys Plads i Aalborg, fortæller vagtchef Lau Larsen fra Nordjyllands Politi. Overfaldet skete uden for Boulevard Cafeen og blev anmeldt klokken 23.48 torsdag.

Politiet var hurtigt til stede med flere patruljer, men det lykkedes gerningsmanden at stikke af fra stedet, inden politiet nåede frem. Lau Larsen siger dog, at politiet har en ide om, hvem gerningsmanden er.

Overfaldet fandt sted i det, vagtchefen kalder et værtshusmiljø, så politiet formoder, at gerningsmand og offer har haft et vist kendskab til hinanden - der er altså ikke tale om vold mod en helt tilfældig person på gaden.

Offeret fik ikke livstruende eller invaliderende skader ved overfaldet.