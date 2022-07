Voldsom brand i båd - tre personer reddet i land

HIRSHOLMENE:En familie på tre personer - to voksne og et lille barn - fik sig søndag morgen noget af en chokerende oplevelse, da der pludselig opstod brand i deres båd, som befandt sig øst for Hirsholmene cirka 10 sømil fra Sæby.

Alarmen fra JRCC - Joint Rescue Coordination Center - kom til både Sæby og Skagen Redningsstation ved godt 7.30-tiden søndag morgen, og fra begge redningsstationer blev der sendt redningsbåde - FRB08 fra Skagen og FRB11 fra Sæby, såkaldte fastgoing rescue boats - ud for dels at redde personerne fra båden, dels at forsøge at slukke ilden på båden.

Røgfanen kunne ses helt fra Sæby, da en båd med en familie på to voksne og et lille barn ombord udbrændte totalt og sank ud for Hirsholmene søndag morgen. Foto: Sæby Redningsstation

- De tre personer, der oprindeligt var på den brændende båd, var gået i deres redningsbåd - en lille gummibåd - og derefter var de blevet samlet op af en båd, de var ifølge med, fortæller leder af redningsstationen i Sæby, Birger Isaksen.

Røgfanen kunne tydeligt ses helt fra Sæby Havn, selv om der var omkring 10 sømil ud til den brændende båd.

Ifølge stationslederen var der tale om en cirka otte meter lang motorsejler, altså en båd, der med mast kunne gå for sejl, men i dette tilfælde sejlede uden mast og for motorkraft.

Birger Isaksen fortæller, at de tre ombord var en dansk familie - far, mor og et barn.

- Vi valgte i samråd med redningshelikopteren og folkene på den båd, der havde samlet familien op, at få folkene ombord på vores redningsbåd hurtigst muligt, så vi kunne få dem sejlet ind til Sæby til behandling for eventuelle røgskader eller andre skader. Vores fart er betydeligt højere end de fleste lystbådes, og samtidig kunne vi tage hånd om familien, forklarer Birger Isaksen.

Og barnet fik sig en af redningsbådens redningsbamser.

På havnen ventede tre ambulancer med reddere, der kunne tage sig af de tre fra den brændende motorbåd.

Mens redningsbåden fra Sæby sejlede de tre havarister ind til Sæby, nåede Skagen Redningsstation efter en tur på knap en halv time frem til den brændende båd, fortæller leder af redningsstationen i Skagen Michael Pedersen.

Redningsfolkene fra Skagen forsøgte at slukke ilden.

- Men båden var så overtændt, at vi blot kunne pøse lidt vand på, og det hjalp ikke meget, lyder det fra Michael Pedersen.

Redningsbåden fra Skagen var gået i gang med et forsøg på at slukke branden, da redningsbåden fra Sæby kom tilbage fra Sæby efter at have fragtet familien fra den brændende båd i land. Den brændende båd kunne dog ikke reddes og sank kort efter. Foto: Sæby Redningsstation

Efter at have sejlet den lille familie til Sæby returnerede redningsbåden fra Sæby til den brændende båd.

- Da vores folk nåede tilbage til stedet, var Skagen Redningsstation gået i gang med slukningsforsøg. Men på det tidspunkt var båden temmelig udbrændt og kort tid efter sank båden på 27 meter vand, forklarer Birger Isaksen.

De to redningsbåde fra Sæby og Skagen fik ryddet op i de vragdele, der flød på overfladen, og herefter returnerede begge både til deres respektive stationer.