Voldsom skade på biler ved uheld på motorvej - mistanke om spirituskørsel

NØRRESUNDBY:En 33-årig mand blev sigtet for at have ført bil i alkoholpåvirket tilstand, efter at han onsdag morgen var impliceret i et færdselsuheld på den afkørselsrampe, der sender motorvej E45 over i motorvej E39 mod henholdsvis Thisted og Hjørring-Hirtshals.

Det bekræfter vagtchef Lau Larsen, Nordjyllands Politi.

Alarmen om uheldet kom klokken 07.17.

Den 33-årige kørte op bag i en anden bilist og ramte derefter autoværnet fra det spor, der leder bilisterne mod Thisted. Det betød, at det venstre spor var spærret i omkring en times tid, mens politi og redningsberedskab arbejdede med at få fjernet de to havarerede biler.

- Den bil, der blev ført af den 33-årige, tog temmelig meget skade, mens der også var mindre skader på den bil, han kørte op bag i. Heldigvis var der ingen alvorlig personskade, fortæller vagtchefen.

Den 33-årige blev på grund af mistanken om, at han kørte i alkoholpåvirket tilstand, taget med til udtagelse af en blodprøve til bestemmelse af hans promille.

Motorvejsrampen var farbar igen ved 08.20-tiden.