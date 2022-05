Voldsom ulykke: 20-årig mand i kritisk tilstand - en anholdt

AALBORG ØST: En voldsom soloulykke natten til onsdag er årsag til at en 20-årig ung mand lige nu ligger i kunstig koma på Aalborg Universitetshospital i kritisk tilstand.

Det oplyser vagtchef Thomas Ottesen, Nordjyllands Politi.

Ulykken skete på Budumvej i Aalborg Øst, og alarmen lød klokken 00.19.

- Der befandt sig fire unge mænd i bilen - alle i 20'rne. Bilen kom ad Budumvej og kørte af vejen, rullede rundt og fældede et træ, før den endte på siden i en have ved et hus på Hjerlvej. Så der har været noget kraft involveret, forklarer Thomas Ottesen uden dog at kunne sige noget om årsagen til ulykken.

En voldsom ulykke på Budumvej i Aalborg Øst betyder, at en 20-årig mand er kørt til Aalborg Universitetshospital i kritisk tilstand. Foto: Jan Pedersen

- Vi har foretaget undersøgelser på ulykkesstedet. Der har været tilkaldt en bilinspektør, som skal være med til forhåbentlig at opklare omstændighederne ved ulykken. På nuværende tidspunkt mangler vi også at få afhørt de implicerede unge mænd, da de alle har været på hospitalet, hvor den 20-årige altså fortsat ligger i kunstig koma som følge af de livstruende skader, han pådrog sig ved ulykken, lyder det fra vagtchefen.

De tre øvrige mænd i bilen - herunder føreren - slap fra den voldsomme ulykke med mindre alvorlige skader.

Bilen er onsdag morgen kørt til yderligere undersøgelser hos politiets teknikere.

De pårørende til de unge mænd er underrettet om ulykken.