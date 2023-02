Voldsom storm: Del af gavl faldt af hus

NORDJYLLAND:Trods vindstød på helt op til 38 meter i sekundet - det blev målt i Hanstholm fredag aften - og vindstød ligeledes af orkanstyrke flere steder ved den nordvestjyske kyst, så gik det ikke så galt som det så ud til, før stormen Otto blæste hen over Nordjylland.

- Vi har hos Nordjyllands Politi haft 126 henvendelser, der relaterer sig til stormen. Det har været alt fra nedfaldne tagsten, en tagryg, der er blæst af, væltede træer til gene for trafikken og til en gavl, der er faldet sammen på Thulevej i Aalborg. Men ingen steder er mennesker kommet til skade, og det er glædeligt, konstaterer Rene Kortegaard, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Gavl er faldet ned på ejendom på Thulevej i Aalborg under stormen Otto. Foto: Jan Pedersen

På Thulevej måtte beboerne i ejendommen kortvarigt evakueres overi boldklubben B52' s klubhus, men en indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab vurderede, at at beboerne hurtigt kunne vende tilbage til deres lejligheder.

Også en del af et tag på en boligblok på Granlien i Aalborg blæste af i stormen. Heller ikke her kom personer til skade.

Tag blæst af boligbklok på Granlien i Aalborg under stormen Otto. Foto: Jan Pedersen

Meldingen fra Midt- og Vestjyllands Politi, der dækker Morsø og Thisted kommuner er den sammen som fra Nordjyllands Politi.

- Stormen løjede af sidst på aftenen, og det uden at have gjort alvorlig skade på hverken bygninger eller mennesker. Vi havde 10 stormrelaterede henvendelser fra Thisted Kommune og syv fra Morsø, og der er tale om nedfaldne tagsten, usikre stilladser, grene og træer til ulempe på vejene og den slags, så også roligt her, fastslår Simon Skelkjær, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Og at det et slut med storm i denne omgang vidner vejrudsigten fra Danmarks Meteorologiske institut om.

Den taler om Tørt vejr med nogen eller efterhånden en del sol. Vinden bliver jævn til hård fra vest og nordvest, der aftager til let til frisk vind i løbet af dagen. Temperaturen lander omkring fem grader. Lørdag aften og nat tørt og til dels klart vejr med en svag til frisk vind fra nordvest.