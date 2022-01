Voldsom storm på vej mod Nordjylland: - Den vil vare i mange timer

NORDJYLLAND:Selv set med nordjyske briller er det en voldsom storm, som har sat kursen mod Nordjylland.

Stormen har fået navnet Malik. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har fredag udsendt varsel om, at det ikke alene bliver en regulær storm, men at den også vil have vindstød af orkanstyrke. Det vil sige mellem 33 og 35 meter i sekundet.

- Vi forventer, at den er oppe i stormstyrke i den vestlige del af Limfjorden mellem klokken 15 og 16 lørdag, og derefter vil den brede sig gennem Jammerbugt og videre op. Og den hænger ved - den vil vare i mange timer. Der vil være vindstød af orkanstyrke til ud på aftenen lørdag og måske natten til søndag, fortæller Mette Zhang, vagthavende meteorolog hos DMI.

Først søndag morgen forventes vinden at lægge sig så meget, at der ikke længere vil være tale om storm.

Det seneste varsel fredag formiddag meldte om vindstød af orkanstyrke for Thy, Mors, Jammerbugt, Vesthimmerland, Hjørring og Frederikshavn. Det kan blive ændret løbende, indtil det går løs. Resten af Nordjylland får nu også godt med blæst - op til vindstød af stormstyrke.

Vindstød af orkanstyrke betyder, at Malik bevæger sig op i den næsthøjeste kategori af varsler fra DMI - den, der hedder "Farligt vejr".

- Vi var nu også tæt på torsdag. Her blev der målt vindstød på op til 30,9 meter i sekundet, fortæller Mette Zhang.

DMI forventer også forhøjet vandstand flere steder som følge af Malik. Fredag formiddag så det dog ikke ud til at gælde for Nordjylland.

DMI varsel om storm med vindstød af orkanstyrke : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/M7KmkfbEBm — DMI (@dmidk) January 28, 2022

Det kan du selv gøre

Beredskabsstyrelsen har samlet nogle gode råd til, hvad du kan og bør gøre, når en storm raser over landet:

Fastgør eller fjern løse genstande: Gå en tur rundt om huset og fjern de ting, som kan blive taget af vinden. Alternativt kan du fastgøre tingene - og husk trampolinen!

Lad op: Hvis strømmen skulle forsvinde, er det træls at opdage, at der ikke er strøm på mobiltelefonen eller computeren. Hav også en lommelygte og eventuelt stearinlys klar.

Følg med: Tjek vejrudsigten og følg med i meldinger fra myndighederne via pressen, hjemmesider, og sociale medier.

Pas på, hvis du skal ud: En storm med vindstød af orkanstyrke kan få tagsten til at blæse ned, og grene kan knække af træer. Der kan også komme løsrevne genstande flyvende, så pas meget på. Hvis du kan undgå at færdes udendørs, er det naturligvis bedst. Udsæt dine aftaler, hvis det er muligt. Vejdirektoratet advarer om, at væltede træer kan blokere for veje, og det er vigtigt at være opmærksom på risikoen for tabt gods. Med andre ord: Kør forsigtigt, hvis du er nødt til at begive dig ud på vejene.