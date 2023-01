Voldsom vandskade lukker tøjbutik: - Det er da træls lige nu

VODSKOV:Det er godt nok træls lige nu - men det skal nok blive godt igen.

Selv om Jette Gjøderum blev ringet op på sin fridag i mandags og informeret om, at den butik hun bestyrer - Brunø Tøj i Vodskov - i løbet af weekenden var blevet ramt af en voldsom vandskade, som betyder, at butikken må holde lukket formentlig i flere måneder, så har butiksbestyreren den positive ja-hat på.

En sprængt varmvandsbeholder i en lejlighed over butikken på Vodskovvej har forårsaget, at mange tusinde liter varmt vand - anslået omkring 12 til 15 kubikmeter - er trængt ned i isoleringen over det næsten 300 kvadratmeter store butikslokale og derfra videre ned igennem loftspladerne og ned i selve butikken.

Det var lidt af et chok for Jette Gjøderum at få at vide, at den butik, hun bestyrer, var ødelagt af en sprængt varmvandsbeholder i en lejlighed over butikken. Foto: Henrik Bo

- Det var min kollega, der, da hun ankom til butikken mandag morgen, kunne se, at der var fugt på vinduerne. Da hun kom ind i butikken, blev hun mødt af en underlig lugt og siden, da hun åbnede ind i butikken fra lageret, en mur af damp. En stor del af gulvet i butikslokalet og meget af det udstillede tøj var vådt - enten af direkte dryp fra vandet eller af dampen fra det varme vand, fortæller en stadig lidt rystet, men dog positiv Jette Gjøderum.

Samtidig sendte hendes chef, Tim Brunø, hende et billede med en tørt konstaterende meddelelse: "Her er lidt vådt".

Derefter skyndte Jette Gjøderum sig naturligvis op til butikken, og her blev hun også mødt af noget, der mindede hende om saunagus.

- Og det var da lidt af et chok. Det værste var, at det var varmt vand. For dampen fra det er trængt ind i alt tøjet, der har taget en del skade. Det har da givet en del spekulationer, og jeg har heller ikke sovet så meget de sidste par nætter, fortæller butiksbestyreren.

Siden skaden opstod, har der faktisk været ekstra travlt - desværre ikke med at betjene kunder, men i stedet med at få fjernet alt det ødelagte tøj, der er blevet kørt til en lagerbygning i Dybvad. Også inventaret er så vidt muligt blevet pakket sammen, så håndværkerne hurtigst muligt kan komme til at udbedre skaderne.

Store affugtere kører på højtryk i Brunø Tøj i Vodskov efter en voldsom vandskade, der betyder, at forretningen midlertidigt må rykke ud af sine lokaler. Foto: Henrik Bo

Også kasseapparater og computere i butikken er blevet ødelagt af varmt vand og damp, og el-installationerne skal tjekkes for skader.

Der er ikke overblik over de økonomiske konsekvenser af vandskaden - hverken renoveringen eller omsætningstab i butikken. Men forsikringsselskab og ejerne af bygningen, som Brunø Tøj lejer sig ind i, er selvfølgelig inde over.

- Den foreløbige tidshorisont lyder på tre-fire måneder, før vi kan åbne en nyrenoveret butik. Men vi håber da lidt, at vi kan finde nogle lokaler i området, så vi kan lave en pop up butik. Eller at vi kan få indrettet nogle kvadratmeter her i et hjørne af butikken, så vi kan betjene vores trofaste kunder, lyder det fra en optimistisk Jette Gjøderum, der allerede få dage efter skaderne savner kontakten med kunderne.

Meddelelsen om vandskaden er bekendtgjort i butikkens udstillingsvindue. Foto: Henrik Bo

Den voldsomme vandskade betyder, at alt loft skal ned, da der kan være fugt i isoleringen over hele butikken, alt tapet skal ned, og tæpper og gulvplader skal brækkes op og fornyes.

Oveni det hele stod vandet også op i kælderen. En elektrisk drevet pumpe, der skulle sørge for at pumpe vandet ud, hvis kloakken svømmede over, satte ud, da elektriciteten gik på grund af vandskaden. Så det inventar, der har været opmagasineret i kælderen, har det heller ikke så godt.

Lige nu kører affugtere på højtryk i butikslokalet for at tørre butikslokalet helt.

Udenfor er det ikke så synligt, men Brunø Tøj i Vodskov har haft en voldsom vandskade, der betyder, at forretningen må rykke ud af de skadede lokaler. Forhåbentlig bliver det muligt at lave en pop up butik, lyder det fra butiksbestyrer Jette Gjøderum. Foto: Henrik Bo

- Meldingen er, at der skal gå nogle uger, før håndværkerne for alvor kan begynde at bygge op igen. Så vi må jo være lidt tålmodige, selv om det ikke er nemt, konstaterer butiksbestyreren, der ikke lige ved, hvad hun skal tage sig til i de kommende måneder.

- Brunø Tøj har jo butikker i Dronninglund, Brønderslev, Dybvad og Sæby, så måske kan vi få lov at hjælpe til der, lyder det håbefuldt fra Jette Gjøderum.

For godt tre år siden fik butikslokalet en gennemgribende renovering, så Jette Gjøderum ved lidt om, hvad der skal ske i de kommende måneder.

- Men det kan jo ikke hjælpe noget, at jeg sætter mig i et hjørne og er nedtrykt. Vi må videre, og når ens chef har samme optimisme i behold, skal det nok blive godt igen, understreger butiksbestyreren.