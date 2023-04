Voldsomt uheld - bil kørte gennem mur i p-hus og faldt tre-fire meter ned

HJØRRING:En person er kørt på sygehuset i Hjørring til tjek for skader i forbindelse med et voldsomt uheld i et parkeringshus i Hjørring.

Parkeringshuset ligger på Vendelbogade, og her var bilen med tre personer kørt op af en rampe til 1. sals parkeringsdæk. For enden af p-huset er der en cirka en meter høj mur, og den er bilen braget igennem, hvorefter den er faldet tre-fire meter ned, hvor bilen nu ligger på taget i en bunke af murbrokker.

Politiet fik alarmen om uheldet klokken 11.49 søndag formiddag, og Nordjyllands Beredskab blev også kaldt til stedet.

- Det var føreren af bilen, der blev kørt på sygehuset. Han sad umiddelbart lidt fastklemt med sine fødder. Men beredskabet fik ham hurtigt ud, og han var ved bevidsthed. Umiddelbart er han ikke kommet alvorligt til skade, lyder det fra vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Uden at vagtchefen kan sige noget om det konkret, så oplyser han, at der som altid ved alvorlige uheld udtages blodprøve på den person, der har ført bilen.

- Nu skal vi lige have de involverede personer afhørt og have styr på ejerforholdet til bilen, så vi forhåbentlig kan finde hoved og hale i det her, lyder det fra vagtchefen, der endnu ikke har data på de tre involverede personer.

Til at hjælpe med det, er der tilkaldt en bilinspektør, der skal være med til at klarlægge årsagerne til det voldsomme uheld.