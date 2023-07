Voldsomt vejr: Nordjylland atter i skudlinjen

NORDJYLLAND:Der kommer trods alt ikke hagl på størrelse med tennisbolde som ved Gardasøen tidligere på ugen.

Men ellers har DMI udpeget Nordjylland som det sted i Danmark, dre sammen med Bornholm får det voldsomste vejr i de kommende timer frem mod midnat lørdag - og igen det meste af søndagen, hvor resten af landet - denne gang uden Bornholm - bliver omfattet af den risikomelding, DMI udsendte lørdag midt på eftermiddagen.

Der er DMI risiko for kraftig regn/skybrud for hele landet undtaget Bornholm i morgen, søndag.https://t.co/EBNQApbz3H pic.twitter.com/tZQrhhogMU — DMI (@dmidk) July 29, 2023

Frem til kl. 23 i aften og søndag fra kl. 10-21 står Nordjylland i skudlinjen, når vejrguderne ruller noget af det tunge skyts frem.

- Der er risiko for kraftig regn, lokalt mellem 25 og 35 mm på seks timer. Der er også risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm på 30 minutter, fortæller vagthavende meteorolog Mille Jensen fra DMI.

- Det er en risikomelding, hvor der an komme noget, der minder om 24 millimeter på seks timer - eller et skybrud, hvis vi er uheldige, siger DMI-meteorologen.

Hun understreger dog, at der er tale om en risikomelding - og ikke et decidereret varsel, hvor vejrprognoserne plejer at holde stik.

- Det er bygevejr - og det kan være enormt svært at sidde og fedte med, om jeg så må sige, siger Mille Jensen.