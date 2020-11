Voldsomt vejrskifte: Fra sol til næsten "hvid jul"

NORDJYLLAND:Det nordjyske vejr har teet sig noget specielt denne søndag. Først på dagen var der flere steder fint solskin - dog med en del blæst, men her senere på dagen er vejret slået fuldstændigt om med voldsomme byger og en til tider heftig vind.

Det benyttede mange mennesket til at tage på udflugt til blandt andet Hirtshals havn, hvor de kunne se steder, der nærmest fik mindelser om hvid jul til at dukke op på nethinden på grund af det skumpiskede hav, og de kunne også se bølger af en anseelig størrelse slå ind mod bolværket i havnen.

Det har NORDJYSKEs fotograf Claus Søndberg taget en række billeder af.

Stormvejr på Hirtshals Havn.

På Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside giver vagtchef og meteorolog Bolette Brødsgaard følgende forklaring på det meget omskiftelige vejr:

- Den kraftige vind skyldes et dybt lavtryk over Norskehavet, der bevæger sig mod øst, mens det svækkes. Søndag aften forventes lavtrykket at ligge over det nordlige Skandinavien, lyder det.

Der er varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke.

Vinden vil dog være kraftigst midt på dagen. Ud på eftermiddagen begynder vinden at aftage, først i Jylland. Vinden falder dog ikke helt af, så også mandag vil være blæsende, dog ikke helt så kraftig.