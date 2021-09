Voldtægtsforsøg og vold: Her er dommen

En forvaringsdom er en tidsubestemt frihedsberøvelse.

For at kunne blive idømt forvaring, skal den dømte være vurderet til at udgøre en nærliggende fare for andre liv, legeme, helbred eller fri - og det er samtidig et krav, at forvaring er nødvendigt for at forebygge denne fare.

Der er dog ikke et krav om, at den dømte skal være psykisk syg for at blive idømt forvaring, men langt de fleste forvaringsdømte er såkaldte karakterafvigende.

En forvaringsdom adskiller sig altså fra en anbringelsesdom, der idømmes personer, der lider af sindssygdom. En anbringelsesdom kan også være tidsubestemt, men her afsoner den dømte på en lukket retspsykiatrisk afdeling.

En forvaringsdømt afsoner straffen i et fængsel, og det er retten, der skal beslutte, om eller hvornår, den dømte eventuelt kan komme ud på prøve.

Forvaringsdom - straffelovens §70:

En person kan dømmes til forvaring, hvis:

1) han findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, trusler af den i § 266 nævnte art eller brandstiftelse eller i forsøg på en af de nævnte forbrydelser, og

2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om hans person, herunder navnlig om tidligere kriminalitet, må antages, at han frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og

3) anvendelse af forvaring i stedet for fængsel findes påkrævet for at forebygge denne fare.

Stk. 2. En person kan endvidere dømmes til forvaring, hvis

1) han findes skyldig i voldtægt eller anden alvorlig seksualforbrydelse eller i forsøg herpå, og

2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om hans person, herunder om tidligere kriminalitet, må antages, at han frembyder væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og

3) anvendelse af forvaring i stedet for fængsel findes påkrævet for at forebygge denne fare.