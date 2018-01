Voldtog eks-kæreste og sin egen mor

VENDSYSSEL: En 26-årig mand er blevet idømt fem års fængsel for at have voldtaget sin eks-kæreste og sin egen mor.

Voldtægterne skete med få ugers mellemrum i marts og april sidste år.

Den 26-årig er dømt for først at have voldtaget sin eks-kæreste i hendes eget hjem i marts. Efter voldtægten anmeldte kvinden den 26-årige, som blev fremstillet i grundlovsforhør.

Retten fandt på daværende tidspunkt ikke, at der var beviser nok til at varetægtsfængsle manden, oplyser anklager Jannie Nørgaard.

Knap tre uger senere voldtog den 26-årig så sin egen mor, som han boede hos på det tidspunkt. Moren anmeldte efterfølgende voldtægten, og denne gang blev den 26-årige så varetægtsfængslet.

Nægtede sig skyldig

I Retten i Hjørring nægtede den 26-årige sig skyldig. Den 26-årige forklarede, at samlejet med eks-kæreste gensidigt frivilligt, og at han ikke kunne huske episoden med moren, fortæller anklager Jannie Nørgaard.

Den 26-årig ikke tidligere straffet, og mentalundersøgelsen af ham viste, at han er egnet til almindelig straf.

Han udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.