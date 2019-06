Volvo er klar til at køre selv

Efter flere år med omfattende test melder Volvo og kørselstjenesten Uber nu, at de to parter har en produktionsklar selvkørende bil.

Den bygger på den Volvo XC90-model, de to firmaer har vist som prototype i flere omgange. Den er sammen med Ubers system til autonom kørsel fuldt selvkørende.

XC90 er som udgangspunkt udstyret med en række sikkerhedssystemer, der gør det let for Uber at installere sine egne systemer.

På den måde kan Uber lettere udrulle selvkørende biler i sit netværk som en delebiltjeneste, der baserer sig på autonom kørsel.

Medarbejdere bag rattet

Bilen har backupsystemer til f. eks. styretøj og bremser. Hvis et eller flere af de primære systemer skulle svigte, vil systemerne bringe bilen til omgående standsning, lover Volvo.

Der er sensorer placeret ovenpå og i bilen, så den kan manøvreres i et bymiljø. Ind til videre vil der dog være medarbejdere bag rattet klar til at gribe ind.

Det er dog uklart, hvornår teknologi og lovgivning tillader Volvo og Uber at overlade hele styringen til bilen.

Den selvkørende, produktionsklare bil er en del af Volvo Cars’ forretningsaftale med Uber, der blev indgået i 2016. Den sigter mod at levere titusindvis af basisbiler til autonom kørsel i de kommende år.

Sikkerheds-fordel

- Vi tror, at selvkørende biler kommer til at øge trafiksikkerheden, siger Håkan Samuelsson, adm. direktør og koncernchef i Volvo Cars.

- Midt i næste årti regner vi med, at en tredjedel af de biler, vi sælger, vil være fuldt selvkørende. Vores aftale med Uber understreger vores ambition om at være den leverandør, verdens førende delebiltjenester retter blikket mod, siger han.

Der foreligger dog ikke noget om, hvornår XC90’en kommer i produktion, og hvor mange eksemplarer af netop denne model, Volvo forventer at sælge.

Volvo vil bruge teknologien i mærkets selvkørende biler fra starten af 2020’erne.

Den kommer således i næste generation af modeller med den næste SPA2 platform og vil omfatte systemer til uovervåget autonom kørsel i særligt udvalgte områder, som på hoved- og ringveje.

Volvo mener, at autonom kørsel har potentiale til trafiksikkerhedsfordele. Indtil da kan teknologien befri bilisterne for kedelige opgaver som f.eks. stop-og-start ved køkørsel.