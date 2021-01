Vores øjne er rettet mod S og V: Send Støjberg for rigsretten

Demokratiet står på spil, sagde udenrigsminister Jeppe Kofod, da han forleden gav en skideballe til den amerikanske ambassadør i Danmark efter bølleoptøjerne i Washington.

Kan vi bede om, at ministeren siger det samme til sine socialdemokratiske partifæller, når de i næste uge skal beslutte, om de støtter en rigsretssag mod Inger Støjberg?

”Det gælder også herhjemme”, skrev Venstres Tommy Ahlers, da han på Twitter i fredags delte et opslag, der opfordrede amerikanerne til frem over at vælge politikere, der ikke er moralsk anløbne.

Kan vi bede om, at den liberale løve vil brøle det samme, når partiet i den kommende uge skal beslutte, om det støtter en rigsretssag mod Inger Støjberg?

Det handler om demokrati, moral og retsstat for tiden. I både USA og Danmark. Det er grundpillerne i vores civilisation, vi taler om, og det er alvor. I USA vendte det republikanske parti og en stor del af befolkningen det blinde øje til, mens en mentalt forstyrret præsident gennem fire år såede mistillid til landets demokratiske institutioner. Det endte med, at han dirigerede sin hær af våbenfanatikere, rednecks og konspirationsteoretikere til at besætte nationens parlament i et angreb, der kostede fem mennesker livet, og det kunne ske, fordi amerikanerne ikke tog truslen mod demokrati og retsstat alvorligt.

Herhjemme flyder blodet heldigvis ikke, men vi leger ikke desto mindre med den samme mistillid til institutionerne. Ifølge Instrukskommissionen brød tidligere udlændingeminister Inger Støjberg loven, da hun i 2016 gav instruks om at skille unge asylpar fra hinanden. Hun gjorde det for at beskytte unge piger, barnebrudene, og der var politisk opbakning til hendes mål, men midlet – instruksen – var ”klart ulovlig”, konkluderede kommissionen. To advokater har på vegne af Folketinget gransket kommissionens rapport og afleverede i denne uge deres utvetydige konklusion: Der er grundlag for at stille Inger Støjberg for rigsretten, det er en skærpende omstændighed, at hun undervejs har løjet for Folketinget, og der er en ”rimelig formodning” om, at hun kan dømmes.

Vil det ske? Med bekymring må vi konstatere, at vi endnu ikke kender svaret på det spørgsmål. Det kræver et politisk flertal at indlede en rigsretssag, og mens flere partier har meldt sig klar, tøver Socialdemokratiet og Venstre.

Sidstnævntes tøven er menneskeligt forståelig, men principielt uforsvarlig. Intet parti sender uden videre en af sine egne tidligere næstformænd for rigsretten, men Venstre er et lov og orden-parti, og det er partiets og formand Jakob Ellemann-Jensens troværdighed, der står på spil.

Socialdemokraterne med formand og statsminister Mette Frederiksen i spidsen er angiveligt urolige for, om en sag vil gøre rigsretten til et redskab, der kan aktiveres i tide og utide. Til det er der at sige, at den seneste rigsretssag ligger 30 år tilbage i tiden, og til syvende og sidst afhænger hyppigheden af rigsretssager af moral hos landets ministre. Det er vel egentligt ganske simpelt: Så længe de følger loven, har de ikke noget at frygte. Partiets tøven siges dog også at hænge sammen med, at tidligere fødevareminister Mogens Jensen og Mette Frederiksen risikerer en rigsretssag for grundlovsbruddet i forbindelse med lukningen af minkerhvervet. Muligvis, men det bør afhænge af en konkret vurdering helt frakoblet en beslutning i forhold til Inger Støjberg.

Det bringer os tilbage til Jeppe Kofod og Tommy Ahlers. Kofods opsang til amerikanerne og Ahlers’ løftede pegefinger til os alle vidner om, at de bekymrer sig for angrebene på vores demokratiske institutioner: Tilliden til retsstaten. Tilliden til de folkevalgte. Men et er at sige det. Noget andet er at leve det. I en tid, hvor det vestlige demokrati bliver testet på mange fronter, ude og hjemme, retter vi nu vores øjne mod Socialdemokratiet og Venstre. De vil gøre vores samfund en uvurderlig tjeneste ved i den kommende uge at sende Inger Støjberg for rigsretten.