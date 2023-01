Vred aktion: Nordjyske bygningsarbejdere begraver Socialdemokratiet

AALBORG:Oprøret mod regeringens planer om at fjerne store bededag som helligdag vokser nu med nærmest eksplosiv kraft.

Tirsdag skrev flere end 200.000 danskere på få timer under på den underskriftindsamling mod afskaffelsen af helligdagen, som Fagbevægelsens Hovedorganisation FH søsatte, og nu går de nordjyske bygningsarbejdere også på barrikaderne for at få lagt planerne i graverne.

- Den her regering vælger at omdanne de skatteindtægter, som vi betaler hver eneste dag, til tørre tæsk for den arbejdende befolkning. Det vil vi ikke finde os i, fastslår Emil Olsen i en pressemeddelelse.

Det synspunkt står han ikke alene med. Den 33-årige murersvend og tidligere formand for 3F Ungdom i Aalborg er talsmand for en række nordjyske brancheklubber, som foruden murerne også organiserer jord- og betonarbejdere, tømrere, stiladsarbejdere, kranførere, tagdækkere og gulvlæggere, og efter et møde har de besluttet at gå i fælles front mod særligt Socialdemokratiet.

Det sker ved en aktion torsdag kl. 16 foran partiets lokaler på Boulevarden i Aalborg.

- Vi kommer med en kiste, som vi lægger nogle visne roser ned i - og så kommer vi til at stå der med nogle forskellige budskaber, afslører Emil Olsen.

Emil Olsen understreger, at det ikke kun er den varslede afskaffelse af store bededag, bygningsarbejderne opponerer imod. Det samme gælder varslede forringelser i blandt andet seniorpensionen samt det, at afskaffelsen vil være et indgreb i den højt besungne danske model for arbejdsmarkedet.

- I min overenskomst som murer er store bededag f.eks. beskrevet som en fridag, konstaterer Emil Olsen, som med de nuværende regler selv har udsigt til at ramme pensionsalderen som 74-årig.

- Og det holder man jo ikke til som murer. Jeg gik selv i lære som 15-årig, fortæller han.

De nordjyske bygningsarbejderne har kun knubbede ord til overs for socialdemokraterne efter de første ugers regeringssamarbejde med Venstre og Moderaterne.

- Vi ser regeringens planer er direkte arbejderfjendtlige. Ikke nok med det, så er den ledet af et parti, der hovedsageligt er valgt med stemmer fra dem med de krumme rygge og barkede hænder, som de nu lader pisken smælde ned over, konstaterer Emil Olsen.