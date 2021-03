Vrede AaB-fans har hængt banner op: Men spillerne ser det ikke

AALBORG:Onsdagens 2-1-nederlaget til Superligaens bundprop - AC Horsens - har gjort så ondt på AaB-fans, at de i løbet af natten har hængt et stort banner op ved klubhuset på Hornevej.

"Ingen sejre i 2021? Ikke godt nok!", var budskabet, der mødte trænere, spillere og øvrigt personale, der mødte tidligt op torsdag morgen.

Ingen af spillerne fra superliga-truppen har dog set banneret, da de har fri efter onsdagens kamp.

Alligevel gør banneret indtryk, fortæller direktør Thomas Bælum.

- Det er jo et udtryk for frustration. Fans er jo passionerede, og nogle gange har man behov for at udtrykke sin utilfredshed med, at forventningerne ikke bliver indfriet i øjeblikket. Det er en del af gamet i en fodboldklub, og det anerkender vi, siger han.

- Passion er jo også det, der får folk til at tage imod spillerne på Nytorv, når de har vundet, siger han.

Må bide det i sig

Det er ikke første gang, at spillerne i AaB bliver mødt af bannere eller fans efter tabte kampe, og selvom Thomas Bælum ikke personligt har prøvet det i AaB, så har han prøvet at blive beskyttet af politi og hundevagter efter en kamp i hans daværende hollandske klub, Willem II, hvor fans var utilfredse.

- Som spiller bliver man ked af det. Men det er noget, man bider i sig. At man bliver mindet om, at det, man har leveret, ikke er godt nok, betyder, at mange giver den en ekstra skalle på træningsbanen, og man er opsat på en anden måde til den kommende kamp for at give sig ekstra, så det ikke sker igen, siger Thomas Bælum.

- Vores spillere ved godt, hvilke forventninger og pres der er på dem - og det lever de fint med. Sådan et banner er jo også udtryk for, at fansene vil spillerne og klubben, siger Thomas Bælum.

Banneret er pillet ned igen, fortæller Thomas Bælum, så det kun er blevet set af spillere udenfor Superliga-truppen samt et par skadede spilllere, der mødte ind torsdag morgen.

- Men budskabet er modtaget, og selvom alle i Superliga-truppen er klar over, at den nuværende situation ikke er godkendt, så får de at vide, at fans har hængt et banner op, sige Bælum.