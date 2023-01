Vrede arbejdere kom med visne roser: Begraver Socialdemokratiet som arbejderparti

AALBORG:En flok på 80-90 bygningsarbejdere mødte torsdag eftermiddag op foran Socialdemokratiets kontor på Boulevarden.

Med sig havde de en sort kiste med teksten Socialdemokratiet - DK's forhenværende arbejderparter og en masse visne roser.

Roserne blev delt ud og smidt på kisten for at vise, at de nordjyske bygningsarbejdere ikke længere opfatter Socialdemokratiet som deres.

Det sker efter, at SVM regeringen har slået fast, at de vil holde fast i at fjerne Store Bededag som helligdag, ligesom de også vil fjerne seniorpensionen, mange bygningsarbejdere gør brug af.

- Vi er her i dag, fordi vi er utilfredse med, at man tilsyneladende holder fast i ikke bare at afskaffe en fridag og fjerne seniorpensionen, men også lade pensionsalderen stige. Som bygningsarbejdere er vi nogen af dem, der er hårdest ramt. Vi kan se vores ældre kollegaer, der skramler gennem de sidste år med modbydelige forløb i den kommunale vridemaskine. Nu gider vi simpelthen ikke mere, fortæller Emil Olsen.

Han er murersvend og talsmand for tømrere, murere, tagdækkere, gulvlæggere, kran- og beton arbejdere i Nordjylland.

Han er glad for det store fremmøde.

- Det er gået over alt forventning, siger han.

Der har ikke været nogen reaktion fra partiet endnu.

- Der har så vidt, vi kan se ikke været nogen i lokalerne her til eftermiddag. Der ser rimeligt mørkt ud, fortæller han.

Demonstration