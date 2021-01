Vrede borgere foran retten i Hjørring: Hvorfor er det kun Johnny, der er stævnet?

Omkring 30 borgere var tidligt mandag morgen mødt frem foran retten i Hjørring, hvor de ville demonstrere deres utilfredshed med en sag, som Jammerbugt Kommune har rejst imod en borger. Sagen drejer sig om påstået æreskrænkelse fremsat i en gruppe på Facebook for modstandere af et vindmølleprojekt nord for Halvrimmen.

- Vi kan ikke få lov til at komme i retten som sagsøgte eller som vidner og tale vores sag. Derfor vil vi demonstrere vores utilfredshed med, hvor uretfærdigt vi er blevet behandlet af Jammerbugt Kommune, udenfor retten, siger en af demonstranterne, Jesper Sørensen.

Han er selv forfatter til nogle af de pågældende opslag, ligesom andre fra gruppen.

Demonstranterne var på forhånd stillet i udsigt, at der ikke var plads til dem i retten, men mandag morgen forsøger Retten i Hjørring alligevel at få plads til 10 borgere, som kan overvære sagen.

10

















Galleri - Tryk og se alle billederne.

Indenfor i retssalen sidder Johnny Solberg på anklagebænken med krav om en erstatning på 10.000 kroner til borgmester Mogens Christen Gade (V) for de påståede ærekrænkende opslag. Johnny Solberg har imidlertid ikke skrevet nogle af opslagene - men han er administrator i gruppen "Nr økse sø vindmøllepark. Nej TAK!!".

Og derfor er det hans ansvar, mener sagsøgerne.

Det er ikke hverdagskost, at en kommune trækker sine egne borgere i retten.

Men der må være en grænse for, hvad man skal stå model til, mener borgmesteren:

- Det her gør vi jo ikke, fordi jeg skal have nogle penge. For mig handler det om, at man som medarbejder skal kunne arbejde i en kommune uden at blive hængt ud. Selv har jeg tålt meget i mine mange år som politiker, og det er fint. Men der skal også være en grænse, siger Mogens Christen Gade.

- Vi ønsker ikke fra kommunens side at føre retssag mod borgerne. Men vi ønsker, at vi alle kan tale pænt og ordentligt sammen. Personligt er jeg ked af sagen. Jeg har ikke været ude på at træde nogen over tæerne, og jeg har personligt brugt rigtig meget tid på sagen sammen med borgerne, både på møder og i telefonen.

For demonstranterne handler det nu mere om borgerrettigheder end om modstanden mod vindmølleprojektet.

"Vi har brug for en ny borgmester - NU", stod der således skrevet på et af de skilte, de utilfredse borgere medbragte mandag morgen. En hentydning, der ikke er til at misforstå.

Nu er det så op til dommeren i byretten i Hjørring at afgøre, om opslagene i facebookgruppen er af en karakter, der er strafbar.