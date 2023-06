Vrede råb og farlige overhalinger: Bilister og cykel-motionister skal lære at tøjle temperamentet

Det er sommer, og det gode vejr lokker trafikanter på vejene af enhver slags: Bilister, cyklister, folk på løbehjul og alt derimellem.

Men hvem har så fortrinsret til asfalten? Svaret er: Ingen. Og vi skal alle lære at være mere tolerante over for hinanden.

Det vil Vejdirektoratet og en række andre organisationer minde os om med kampagnen "Vi deler vejen", som sender en kærlig påmindelse til bilister og cykelmotionister om at huske at vise hensyn og holde afstand til hinanden.

Grunden til, at kampagnen, som nogle måske husker fra tidligere år, tåler en gentagelse er, at der fortsat er for meget vrede og for mange konflikter forbundet med, at bilister og cykel-motionister skal dele vejene.

- Det er vigtigt, at vi hver især udviser hensyn til hinanden i trafikken. Når vi giver god plads til hinanden og deler vejen, kan alle komme trygt og sikkert frem. Derfor glæder det mig, at der endnu engang bliver sat fokus på dette langs landevejene hen over sommermånederne, siger transportminister Thomas Danielsen i en pressemeddelelse.

Surhed på sommerdage

Kampagnen er et samarbejde mellem Transportministeriet, Vejdirektoratet, Rådet for Sikker Trafik, FDM, Cyklistforbundet, Danmarks Cykle Union og DGI Cykling. Her er der bred enighed om, at alle trafikanttyper har lige ret til vejene, og at det er afgørende at passe på hinanden og dele vejen.

Som en del af kampagnen vil trafikanter – om de er på fire eller to hjul – hen over sommeren blive mødt af gule skilte med sloganet ”Vi deler vejen” på udvalgte landeveje i hele Danmark. Håbet er, at det kan være med til at få folk til at vise større hensyn til hinanden.

- Hvis man vil ændre folks adfærd, så kræver det nogle gange, at man gentager sig selv, så nu siger vi det for fjerde gang: Vejen er til for alle. Det er vigtigt, at vi respekterer hinanden i trafikken og holder afstand. For os her i Vejdirektoratet er det lidt blevet et tilbagevendende tema, at så snart der er sol og glade sommerdage, så begynder vi også at høre om bilister og cyklister, der er kommet i clinch med hinanden. Det kunne vi godt tænke os at få lavet om på, siger Marianne Foldberg Steffensen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.

I Danmarks Cykle Union såvel som i Cyklistforbundet bakker man op om kampagnen med et budskab om, at respekt og hensyntagen gælder begge veje.

- Med et venligt vink, en passende afstand, en thumbs up og ikke mindst en fælles vilje til at dele vejen, så glider det hele meget bedre. Det bakker vi op om, siger Martin Elleberg Petersen, der er direktør i Danmarks Cykle Union.