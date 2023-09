Vurderinger af grunde er stukket helt af - man har bare glemt en væsentlig detalje

Du har sikkert hørt en masse historier om grundejere, der pludselig er blevet "mangemillionærer", fordi værdien af deres ejendomme er steget eksplosivt med de nye, foreløbige ejendomsvurderinger.

Et godt eksempel er Rikke Andersen, der har en landejendom ved Frejlev. Her er grunden nu sat til en værdi på 61,5 millioner kroner mod godt 100.000 kroner før, skriver dr.dk.

Der er bare en væsentlig detalje, som vurderingen ikke tager højde for, og sådan er det ved flere af de andre eksempler, der har været fremme i medierne. Der tages ikke hensyn til de begrænsninger, der kan gælde for den enkelte ejendom. Det kan være fredninger, der forhindrer udstykning af hundredvis af sommerhusgrunde. Eller som i tilfældet fra Frejlev at det er et særligt område med grundvandsbeskyttelse.

Skatteministeriet indrømmer selv, at der kan findes mange eksempler på meget høje grundværdier, fordi grundene potentielt kan udnyttes på forskellig vis. Og det kan de så alligevel ikke, fordi det forhindres af servitutter, fredninger eller plangrundlaget. Alligevel er for høje og forkerte vurderinger udsendt og vil så blive korrigeret ved manuel sagsbehandling, når de endelige vurderinger udsendes fra 2025. Men mange grundejere står altså med et forkert skattegrundlag til næste år.

- Man kan ikke være bekendt at lave sådan et system. Jeg synes, at det er en alvorlig bekræftelse af, at processen med at udarbejde ejendomsvurderingerne er grebet forkert an, siger Esben Munk Sørensen, der er tidligere professor ved Aalborg Universitet og ekspert i kommunale servitutter, til dr.dk.