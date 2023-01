Würtz bliver transitionstræner i AaB

FODBOLD:I bestræbelserne på at styrke både AaB Akademiet, overgangen til Superligatruppen og den fortsatte udvikling af det enkelte talent vil Rasmus Würtz fremover varetage rollen som transitionstræner i AaB. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Rasmus Würtz fortsætter ligeledes sammen med Oscar Hiljemark som assistenttræner for Superligaholdet.

Rollen som transitionstræner overtager Rasmus Würtz fra Anders Damgaard, der ved årsskiftet er stoppet i klubben efter syv års tro tjeneste med forskellige roller.

- Vi ønsker Anders alt det bedste fremover og vil gerne takke ham for en stor indsats for AaB. Samtidig glæder vi os over, at Rasmus Würtz har takket ja til rollen som transitions- og assistenttræner.

- Efterhånden har Rasmus snart fire års erfaring med trænerrollen, og så har han selv gået hele vejen i AaB, hvorfor vi ser ham som det ideelle link mellem akademiet og vores Superligatrup, siger Thomas Bælum.

- Det er fremdeles en del af vores strategi, at vi også fremover kan udvikle talenter fra AaB Akademiet, og her får Rasmus Würtz sammen med de øvrige dygtige trænere på akademiet og i Superligatruppen en nøglerolle, siger AaB’s administrerende direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum.

39-årige Rasmus Würtz stoppede i 2019 sin aktive karriere efter 487 officielle kampe for AaB, hvilket er næstflest i klubbens historie.

Allerede umiddelbart efter sit stop som spiller overgik Rasmus Würtz til at være en del af AaB’s stab omkring Superligaholdet.

- Jeg er glad for, at AaB med en udvidet rolle i klubben viser mig stor tillid, og jeg glæder mig meget til – udover folkene i Superligastaben – at arbejde tæt sammen med en række kompetente mennesker på akademiet, siger Rasmus Würtz.

- Min hovedopgave bliver i transitionssammenhæng at være med til at udvikle spillere, der kan slå igennem i AaB – samtidig med at jeg i hverdagen også kan have indflydelse på tingene i Superligatruppen, siger Rasmus Würtz.