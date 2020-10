Walters amerikanske ven stemmer på Trump, for Biden er værre

For snart 50 år siden begyndte et dansk-amerikansk venskab, som gennem årene voksede, blev stærkere – og holder den dag i dag.

I 1971 boede amerikanske Jim hos Walter Bagnkop og hans familie i Frederikshavn. Så da Walter i 1972 drog til USA, hvor han boede hos to forskellige familier – blandt andre hos Jims familie i Beverly Hills – var det en fortsættelse af venskabet, som begyndte året forinden i Nordjylland.

Venskabet har gennem årene udviklet sig til at inkludere besøg til adskillige familiebegivenheder og ferier. Ganske som var det en bror, som blot har bosat sig lidt langt væk.

Som voksen flyttede Jim og hans kone Rose til Florida, hvor de åbnede først én restaurant, siden en anden.

Indtil for 12 år siden så det amerikanske par og Walter hinanden cirka hvert andet år. Da Walter solgte sin brilleforretning i Frederikshavn i 2006, intensiveredes de gensidige besøg til at være adskillige gange om året.

Knud Erik Færgemann er maleren bag maleriet "Min amerikanske familie". For nogle år siden købte Walter et tryk til sig selv og til vennerne i USA. Det vakte stor glæde. Foto: Bente Poder

Når man ser på Jims baggrund og opvækst i Beverly Hills, hvor herskab og tjenestefolk huserede, kan det ikke overraske, at der ligger en republikansk åre og banker. Men da Walter i 2016 besøgte Jim, blev han alligevel overrasket. For af alverdens muligheder var Donald Trump måske ikke det mest indlysende emne på den amerikanske valgtrone. Det mente danskeren Walter. Men den amerikanske kammerat så helt anderledes på valget.

På det tidspunkt gik Walters søn, Theis, på universitetet i Charlotte i North Carolina. Walter og sønnerne, Kasper og Krister, tog på drengetur til USA, hvor de havde base i Florida og herfra tog på besøg hos Theis.

- Her røg vi ind i et Trump-rally, for han var i Charlotte på samme tidspunkt. Der oplevede vi det store udstyrsapparat, der var kørt i gang fra blandt andre Secret Service. Det var et cirkus, fortæller han.

I Florida boede de som altid i et lejet hus tæt ved Jim og Rose. Og der blev selvfølgelig snakket politik med den gamle kammerat og de mange andre i det store netværk, Walter har fået i Florida.

Da det denne gang var lige netop Donald Trump, der stillede op som republikansk præsidentkandidat, var Walter ellers sikker på, at Jim og Rose ville stemme på demokraterne. Men de ville stemme på Trump.

- Jim sagde, at det ikke var, fordi han var vild med Trump. Men det andet var værre for ham, fortæller Walter.

Det demokratiske bud var Hillary Clinton. Det var ikke en mulighed for Jim og Rose, og heller ikke denne gang bliver stemmen sat på den demokratiske kandidat. Og som Walters søn sagde: Det ville svare til, at Walter skulle vælge mellem White Hawks og Pirates.

- Så ville jeg vælge White Hawks, uanset om jeg kunne lide træneren eller ej, forklarer Walter Bagnkop, som spillede for den frederikshavnske ishockeyklub i årene 1968-84.

Hans oplevelse er, at der for de amerikanske venner er to samfundssystemer at vælge imellem: Det kapitalistiske og velfærdssystemet.

- Så snart det er noget med, at man skal betale skat, så er man socialist eller måske endda kommunist. De har ingen kasser midt imellem. I Danmark betaler vi en pæn skat, kan man sige. Jeg har spurgt dem, om de ikke synes, det er rimeligt, at du kan komme i skole, lige meget hvem du er, eller hvor du er født. Men deres holdning er, at man selv skal tage hånd om det. Det samme med sygeforsikring og ældrepleje, fortæller han.

Selvom Walter Bagnkop politisk set dribler rundt langt ude på højrefløjen, synes han, at den amerikanske, ultraliberale tilgang til mange ting er lidt i overkanten.

- Man vælger ikke selv, om man vil fødes. Eller om man skal have den ene eller anden farve. Jeg synes, alle skal have de samme muligheder. Men det skal ikke være gratis, og man skal yde noget, siger han.

En del af dem, han kender i Florida, stammer fra de nordlige stater. Her er de mere venligsindede overfor demokraterne. Men Jim og Rose holder fast.

- De siger, at de bare skal betale alt muligt i skat, hvis demokraterne får præsidentposten, konstaterer Walter.

- Nu har dette eksperiment varet i fire år. Det må gerne slutte. Jeg håber ikke, han får fire år til, siger Walter Bagnkop om Donald Trump. Foto: Bente Poder

Hans opfattelse er, at mange, også blandt demokraterne, ikke mener, Joe Biden er det bedste bud som præsident.

- Men Trumps politik med at isolere USA fra resten af verden, den synes jeg ikke om. Jeg ved godt, amerikanerne gennem tiden har pumpet mange penge i verden, og det skal vi også være glade for, men jeg synes ikke om det med, at de lukker sig inde og trækker sig ud af alt fællesskab. Det er jo nogle af de ting, han sagde, han ville gøre. Og man må sige, at han som politiker har taget hånd om meget af det, han har sagt, mener han.

Hvordan tror du, det amerikanske valg i 2020 vil gå?

- Da jeg gik i seng på valgnatten for fire år siden, troede jeg, at Clinton ville vinde. Jeg blev overrasket, da jeg om morgenen så, at Trump havde vundet. Så tænkte jeg, at det måske var meget befriende. Man ville gerne have en, som ikke var født ind i politik, og det er han ikke. Han har så også vist, at han måske heller ikke formår politik, mener Walter Bagnkop, hvis holdning er, at bliver man valgt, er det sådan, det er.

For sådan er demokratiet. Men han synes, at Donald Trump med sin politik og ikke mindst generelle fremtoning har trukket den for langt. Så frederikshavneren tror og satser på, at Joe Biden er præsident for USA fra januar 2021, for Trumps attitude og fremtoning er efter hans mening ikke embedet værdigt. Også selvom mange af de amerikanske venner har en anden holdning.

- Mange europæere tror, at mange af Trumps vælgere er mennesker, som ikke er helt smarte og ikke har en god uddannelse. Men det passer ikke. Det har jeg fundet ud af. Det er veluddannede mennesker, så det er ikke kun dem, som gemmer sig oppe i bjergene, siger Walter.

- Men nu har dette eksperiment varet i fire år. Det må gerne slutte. Jeg håber ikke, han får fire år til, tilføjer han og fortæller, at han regner med at følge årets amerikanske præsidentvalg, til afgørelsen er faldet.

Coronasmitten har sat en midlertidig stopper for rejserne til USA. Men Walter Bagnkop glæder sig, til han igen skal over til vennerne i USA. For venskabet mellem amerikanske Jim og danske Walter kan hverken Trump eller Biden ændre på.