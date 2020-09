White Hawks finder canadisk forward

FREDERIKSHAVN:White Hawks får i den kommende sæson en "power forward", det mener klubben selv, efter at de har skrevet kontrakt med den 28-årige canadiske forward Justin Shugg.

Det er en spiller som sportschef Jari Pasanen har haft et godt øje til, og også har kendskab til gennem hans år i Tyskland. Det skriver Elite Nord Frederikshavn, der står bag White Hawks, i en pressemeddelelse.

Respekteret templayer

Justin Shugg blev draftet i 2010 af Carolina Hurricanes, hvor han har spillet tre kampe for dem i NHL. Han har igennem fire år været en del af deres organisation, hvor han ligeledes optrådte for Charlotte Checkers i AHL.

Herefter spillet i Tyskland, samt i lettiske Dynamo Riga, og senest været en tur i Finland, hvor det blev til 16 kampe for SaiPa i den finske liga.

- Justin Shugg er en power forward, der har været en respekteret ”teamplayer” i alle de ligaer han har optrådt i. Hans optrædener i NHL, AHL, KHL og DEL taler for sig selv, og det er en rutineret herre vi får ind på vores Metal Liga mandskab, skriver Elite Nord Frederikshavn, der står bag White Hawks.

Familien kommer med

Justin Shugg glæder til at komme til Danmark, hvor han skal prøve noget helt nyt.

- For første gang i min tid i Europa tager jeg min familie med. Jeg ser meget frem til at blive en del af White Hawks, med et nyt hold, og en helt ny atmosfære for mig. Jeg har talt en del med direktør Henrik Andersen, og jeg er enormt glad for at få denne mulighed for at spille i White Hawks, siger Justin Shugg i pressemeddelelsen.

Det forventets at Justin Shugg kommer til Frederikshavn om en uges tid. Det sidste papirarbejde på plads, og så håber Elite Nord Frederikshavn at han er med til premierekampen den 18. september i Rødovre.