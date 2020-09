Yderligere tre minkfarme har corona-smitte

HJØRRING:Antallet af minkfarme med corona indenfor hegnet bliver ved med at stige. Der er nu konstateret smittet på yderligere tre farme, og de ligger også alle i Hjørring Kommune.

Dermed er antallet af minkfarme, der har haft corona-smitte oppe på 13 i hele landet. 12 af farmene er i Hjørring Kommune, mens en farm er i Frederikshavn Kommune.

Der er i alt 65 minkfarme i Hjørring Kommune.

Det er et mysterium, hvorfor det primært er i Hjørring Kommune, hvor minkene får corona.

Fredag var borgmester i Hjørring, Arne Boelt (S), ude og appellere til, at minkavlerne i kommunen tager situationen ekstra alvorligt og hjælper med til at få stoppe smittekæderne i området.

Han opfordre til, at ansatte på minkfarmene ikke har dobbeltjob.

Ifølge borgmesteren er der relation mellem de tilfælde man ser hos menensker og corona-smitte hos minkfarme i området.

Med de nye tilfælde er antallet af minkfarme med corona-smitte mere end fordoblet på blot ti dage.

Den 2. september var der fundet coronasmitte på i alt seks minkfarme, mens der altså nu er smitte på 13 farme.

Tidligere blev mink med corona-smitte slået ned, men da risikoen for smitte fra dyr til mennesker er meget lille, har Fødevarestyrelsen ændret strategi, så minkene ikke behøver blive aflivet.

Der er dog en række forholdsregler, som de ansatte på minkfarmene skal overholde, hvis der bliver konstateret smitte på farmen.

Det et lovkrav, at alle, der færdes på minkfarme, bruger værnemidler og ejere af minkfarme skal også lave en detaljeret plan for smittebeskyttelse.

Fødevarestyrelsen har siden juli, hvor de første meldinger om smitte på minkfarme i Holland, overvåget Danmarks knap 1200 minkfarme for coronasmitte.