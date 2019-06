Ydmyg og overvældet erhvervsminister

KØBENHAVN: Nordjyske Simon Kollerup (S) var en synligt glad mand, da han torsdag kom ud fra Statsministeriet som ny erhvervsminister.

- Det er en vild oplevelse. Det er en kæmpe ære. Det er ekstremt stort at få lov at blive erhvervsminister og indtræde i regeringens økonomiudvalg. Det glæder jeg mig rigtig meget til.

Hvad skal du bruge ministerposten til?

- Vi skal skabe gode rammevilkår for dansk erhvervsliv. Nu kommer jeg jo selv fra den del af Danmark, vi ynder at kalde produktionsdanmark, så jeg ved om nogen, hvad det betyder, at der er gode rammevilkår for vores erhvervsliv. Det glæder jeg mig til at se mere på.

Havde du regnet med posten?

- Nej. Det havde jeg ikke. Det er en meget, meget stor overraskelse for mig. Men jeg er lige så stolt, som jeg er overvældet og ydmyg. Jeg glæder mig rigtigt meget til at komme i gang, sagde den nybagte minister, netop da han var kommet ud fra Statsministeriet, hvor han havde skrevet under på grundloven.