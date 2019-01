Yousee ramt af stort nedbrud: Tusinder er uden bredbånd og mobilt netværk

NORDJYLLAND/HELE LANDET: Internetudbyderen Yousee blev torsdag morgen ramt af et større nedbrud. Det går ud over kunder i hele landet, oplyses det:

– Vi oplever desværre problemer med vores bredbånd og mobile netværk på nuværende tidspunkt, skrev Yousee torsdag klokken 7.20 på sin facebookside.

Fejlen betyder, at kunderne kan have problemer med at komme på internettet via bredbånd eller mobiltelefonen. Der arbejdes på at løse fejlen, men Yousee kan endnu ikke sige noget om, hvornår kunderne atter kan komme på internettet. Yousees egen hjemmeside var også ramt af nedbruddet.

Kunders kommentarer på Facebook viser, at der desudener problemer med tv-signalet fra udbyderen.

Opdateres