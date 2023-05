Nordjysk autohus reddet - Mekaniker tager over

HOBRO:Jans Auto i Hobro kører videre. Virksomheden er solgt til en medarbejder, som ønsker at fortsætte driften af firmaet.

Det er den 62-årige mekaniker Brian Rasmussen, en særdeles erfaren bilmand, som har været i branchen i over 40 år, heraf de sidste fem i Jans Auto.

9. maj kunne Nordjyske fortælle den triste nyhed om, at Jans Auto var blevet begæret konkurs af den daværende indehaver, Morten Estvad Hviid.

Nu er Brian Rasmussen glad for at fortælle, at det nye firma, Jans Auto 2023 ApS, fortsætter med at drive virksomhed på Lupinvej 17 i Hobro efter samme koncept.

Brian Rasmussen, ny indehaver af Jans Auto. Privatfoto

- Jeg vil godt bakke op om det her, så Jans Auto kan køre videre. Der er syv medarbejdere, som ønsker at fortsætte, og de ser frem til at modtage Jans Autos kunder som hidtil.

- To af dem er lærlinge, som jeg gerne være med til at sikre, kan gøre deres uddannelse færdig. Jeg håber, de vil blive her som mekanikersvende, fortæller Brian Rasmussen.

Jans Auto fortsætter efter præcis samme opskrift som i det gamle selskab, dvs. med service og reparation af alle bilmærker og salg af nye og brugte biler. Specialet hos Jans Auto er el-biler og plug-in-modeller.

Brian Rasmussen understreger, at alle kundeaftaler, for eksempel om opbevaring af dæk, fortsætter på samme vilkår som hidtil.

- Vi har mellem 800 og 900 sæt hjul til opbevaring, og en af kundernes største bekymringer har været, hvad der skal ske med dem. Alt det kører vi videre, siger Brian Rasmussen.

Så det er altså uden nævneværdige ridser i lakken og buler, at Jans Auto fortsætter. Brian Rasmussen er glad for opbakningen fra kunderne.

- Folk har været kede af at høre om konkursen, og bliver utrolig glade når de hører, det fortsætter. De bakker op om os, og det er skønt.

- Fra leverandørside har vi også oplevet en utrolig opbakning, siger Brian Rasmussen.

Ifølge den nye ejer har Jans Auto været en på alle måder sund forretning.

Han lader forstå, at det er "ren og skær teknik", som er skyld i konkursen, uden at han dog kan komme årsagen nærmere.