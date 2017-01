NORDJYLLAND: Det Nordjyske Kejser Larsen Band er igen røget ind på toppen af danskpoppen

Det skete lørdag, da DR P5 offentliggjorde den seneste liste med de 10 mest populære dansktopsange.

Radioværten Leif Wivelsted åbnede lørdag op for årets anden omgang Dansktop på DR P5.

Dansktoplisten er baseret på resultaterne af lytternes SMS-stemmer - kombineret med en fagjurys vurdering.

Her røg sangen: "Alt andet lige" direkte ind på hitlistens førsteplads.

Sangen er skrevet af Christoffer Kejser Larsen og arrangeret af bandet, der for blot to uger siden også løb med æren af, at have skrevet Årets Dansktopsang 2016.

"Alt andet lige" er udgivet digitalt, på singlen "Ramt af Åndenød" i oktober 2016.

Lev i nuet

Sangen er et forsøg på at tegne et hverdagsbillede af kærligheden imellem almindelige mennesker i en travl hverdag.

Men sangen handler også om, at vi skal huske at leve og nyde nuet.

Kejser Larsen Band består i 2017 af Christoffer Kejser Larsen, lead vokal og guitar, Mikkel Zakariasen, lead guitar og kor, Jens Ettrup, trommer, Kristian Grundvig Larsen, bas, Peter S. Jungersen, klaver og keys og endelig Freja Würts Kor