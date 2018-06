Nordjysk bilist blitzet med 190 km/t på landevej

HALS: Det gik alt for stærkt, da en 41-årig mand kørte på Aalborgvej uden for Hals fredag morgen.

Her blev han blitzet af en fotovogn, og målingen viste, at han havde kørt med hele 190 kilometer i timen. Altså på en landevej, hvor fartgrænsen er 80.

Umiddelbart efter målingen Nordjyllands Politi ringede til manden, og han erkendte hurtigt at have kørt for hurtigt.

Der venter nu en klækkelig bøde, og så står den 41-årige til en ubetinget frakendelse af kørekortet.