Nordjysk fængsel er hårdt ramt: For mange fanger og mangel på betjente

JERUP: Fængslet Kragskovhede i Jerup er fyldt til bristepunktet og mangler fængselsbetjente til at dække vagterne.

Fængslet har i gennemsnit haft en belægningsprocent på 109 procent i årets første fire måneder. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Fængselsforbundet.

I perioder har man været helt oppe på 246, men der er kun plads til 211.

- Lige nu er det ren opbevaring. Vi har kun tid til de absolut nødvendige ting, siger Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Karsten Pedersen til fagbladet Fængselsfunktionæren.

Han mener, at situationen er så presset, at personalet har svært ved at få tid til at påvirke de indsatte positivt.

- Ideen er jo, at vi ikke bare skal straffe, men også forhindre ny kriminalitet. Som det er nu, må personalet gå på kompromis med deres faglighed. Der mangler fokus på de indsatte. Det øger konfliktniveauet og skaber utryghed for personalet, når der ikke er tid til at lære de indsatte at kende, siger Karsten Pedersen.

Han peger på, at personalet ikke længere gør noget aktivt i forhold til resocialisering af personer som afsoner korte straffe, og at kapaciteten i fængslet er så presset, at man bliver nødt til at bruge mulighederne for at løslade afsonere før tid for at få plads til nye. For at få plads bor næsten alle indsatte på dobbeltstuer. Selv opholdsstuerne bruges til overnatning.

Hvis det står til Karsten Pedersen, skal bemandingen øges, så det svarer til antallet af fanger. Samtidig opfordrer han Kriminalforsorgen til at blive bedre til at fordele belægget på flere institutioner.

Områdedirektør Una Jensen holder øje med bemandingen og klientellet i fængslet.

- Vi gør, hvad vi kan for at øge den uniformerede bemanding. Vi åbner for uddannelse i Jylland, og vi har blandt andet flyttet omkring 100 såkaldte gråzoneindsatte med relationer til bandemiljøet fra åben til lukket sektor for at styrke sikkerheden i de åbne fængsler, siger hun til fagbladet.