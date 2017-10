Fynbo Foods med kronprinseparret i Japan

VRÅ: Fynbo Foods deltager i et stort eksportfremstød med det danske kronprinsepar i front. Besøget finder sted i anledning af 150-året for diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Japan.

Besøget er af stor strategisk betydning for Fynbo Foods, da virksomheden fra Vrå allerede i dag har skabt en større eksport af marmelade og andre frugtbaserede produkter til Japan.

- Vi startede eksporten til Japan for fire år siden og har haft en årlig vækst på 50 procent - en vækstrate vi håber også at kunne fastholde i de kommende år, siger adm. direktør Richard Fynbo fra Fynbo Foods.

Han håber med eksportfremstødet at skabe endnu tættere bånd til Japan. Ikke mindst på baggrund af at EU og Japan i juli underskrev en politisk aftale om en kommende EU-Japan frihandelsaftale, hvilket over de næste 5 år vil fjerne toldbarrieren.

Onsdag deltog Fynbo Foods sammen med en række andre danske virksomheder og kronprinsparret i et stort forretningsseminar på Hotel Gajoen i Tokio.