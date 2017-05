Nordjysk firma skal bygge biogasanlæg i Japan

Xergi håber at få eksport til flere asiatiske lande

STØVRING: Danmarks største producent af nøglefærdige biogasanlæg, Xergi i Støvring, er for første gang på vej ind på et marked i Asien. Virksomheden har indgået en aftale med det japanske firma Sumitomo Seika om at levere biogasanlæg til Japan, der satser hårdt på vedvarende energi efter uheldet på atomkraftværket i Fukushima i 2011.

Sumitomo Seika skal stå for salg og entrepriser, mens Xergi skal designe og levere selve procesanlæggene.

- Japan er et svært marked at komme ind på for en virksomhed som vores, og derfor er det vigtigt med en lokal partner. Sumitomo Seika er den helt rigtige partner for os. De kender den japanske gasbranche, vi ved noget om biogas, siger Jørgen Ballermann, adm. direktør i Xergi.

- Indtil videre satser vi på de samme "brændstoffer" som i Europa, det vil sige gylle og organisk affald fra levnedsmiddelindustrien. Om vi med tiden også kommer til at bygge anlæg baseret på biomasse fra havet, tør jeg ikke sige. Det er selvfølgelig oplagt i et land som Japan, men der er store problemer forbundet med det. Eksempelvis hvad man skal stille op med det afgassede materiale, når det er fuldt af salt, siger Jørgen Ballermann.

Xergi er begyndt at interessere sig for Asien, fordi flere asiatiske lande har planer om at satse på biogas. Thailand, Malaysia, Indonesien og Kina er blandt de lande, det nordjyske firma håber at få eksport til. Størstedelen af firmaets eksport går i dag til Vesteuropa.

Efter tre år med overskud måtte Xergi sidste år notere et lille underskud, og omsætningen faldt til under 200 millioner kroner - mere end en halvering i forhold til 2015.

- Vi forventer dog at være tilbage på plus allerede i år, fastslår Jørgen Ballermann.

Hvor stor omsætningen bliver i Japan, har han endnu ikke noget bud på.

- Det er svært at sige. Det tager lang tid at få en plads på et marked som det japanske.

Xergi har 75 ansatte på hovedsædet i Støvring. Selskabet er en del af industri-konglomeratet Schouw & Co.