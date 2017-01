FREDERIKSHAVN: : Et helt nyt firma i Frederikshavn, OVS Offshore, har det ambitiøse mål at blive én af Nordeuropas stærkeste serviceudbydere indenfor offshore-, olie- og gasindustrien.

Bag OVS Offshore A/S står tre etablerede virksomheder i Frederikshavn: Orskov Group A/S, VMS Group A/S og Scanel International A/S.

I over ti år har de tre virksomheder hver især serviceret olie- og gasindustrien. Det er summen af denne erfaring samt mange års samarbejde, der har ført til, at de forener kræfterne i OVS Offshore, der ejes ligeligt af de tre virksomheder.

- Vi har arbejdet sammen i mange år. Og vi kan mærke, hvad kunderne efterspørger. Vi fornemmer, at det er ét selskab, som tager ansvaret. Så i stedet for at vi hver for sig kommer med lidt motor, lidt el, lidt generator og lidt stål, kan vi nu levere en totalløsning, siger Claus Søgaard Poulsen, adm. direktør for OVS Offshore samt Scanel A/S.

- Med den kapacitet, vi repræsenterer, kan vi matche de helt store aktører i Europa. Selv om OVS Offshore er et nyt selskab, har vi både erfaringen og en stab af kvalificerede medarbejdere, som har arbejdet indenfor området igennem mange år, fortsætter han.

Han understreger, at et fælles mål er at skaffe og fastholde flere arbejdspladser lokalt i Frederikshavn, hvor logistikken understøttes af flere faktorer:

- Dels har vi gang i en udvidelse af Frederikshavn Havn, der muliggør den nødvendige plads og dybgang på 11 meter til de store rigge. Dels har vi i lokalområdet lokale samarbejdspartnere og værkstedsfaciliteter, der betyder, at vi kan være med på konkurrencedygtige vilkår. Og endelig er Frederikshavn en bynær havn med alle faciliteter, restauranter og hoteller indenfor gå-afstand, siger Claus Søgaard Poulsen.