Aalborg-forsker melder sig som afløser for Elbæk: vil vægte klimaet højere

KØBENHAVN:Theresa Scavenius melder sig lørdag på banen som kandidat til at afløse Uffe Elbæk som politisk leder for Alternativet. Han stopper på posten 1. februar.

- Det er selvfølgelig en vanskelig opgave at løfte opgaven efter Uffe, som jeg ser på med ydmyghed, siger hun.

Theresa Scavenius, der er forsker i klimapolitik ved Aalborg Universitet, var kandidat i Nordsjællands Storkreds for Alternativet ved folketingsvalget 5. juni, men hun blev ikke valgt ind.

Ved valget gik Alternativet tilbage fra ni til fem mandater i forhold til valget i 2015. Hun var selv overrasket over Alternativets dårlige valgresultat i juni.

Konkret skal Alternativet blandt andet kæmpe endnu mere for at få gennemført forandringer på det grønne område og i klimapolitikken, mener Theresa Scavenius.

Hun mener, at finansloven, som Alternativet tidligere i december var med til at vedtage, er fyldt med "rendyrket symbolpolitik" på klimaområdet.

- Når man ser på, hvor mange penge, der egentlig bliver givet til klimapolitikken, og hvad det reelle indhold er, så er der ikke meget indhold i det.

- Det er stadig mere ord end handling, og derfor er der stadig meget plads til et grønt parti, der konstant taler for et mere bæredygtigt samfund, siger hun.

Spørgsmål: Hvis du havde været politisk leder for Alternativet, var Alternativet så gået med i finanslovaftalen?

- Ikke nødvendigvis. Jeg kender ikke konkret de forskellige forhandlinger. Jeg kommer udefra, så det kan være, at der var nogle gode grunde til at gøre, som vi gjorde.

- Men som udgangspunkt synes jeg, at standarden for, hvad Alternativet kan stemme for, burde være højere.

Torsdag meldte Rasmus Nordqvist, der er partiets politiske ordfører, sig som kandidat til at afløse Uffe Elbæk.

Ud over Rasmus Nordqvist har også regionsrådsmedlem i Region Midtjylland Rasmus Foged meldt sit kandidatur, ligesom Mette Rahbek, folketingskandidat på Fyn, har gjort det.

Det er Alternativets medlemmer, som på en ekstraordinær generalforsamling 1. februar skal vælge den nye politiske leder.

Forinden skal der 13. januar også afholdes ekstraordinær generalforsamling. Her skal der efter planen ændres i partiets vedtægter, så det bliver muligt at blive politisk leder, selv om man ikke er medlem af Folketinget.

Theresa Scavenius har svært ved på forhånd at vurdere sine chancer for at blive valgt.

- Mange kender mit klimapolitiske engagement.

- Det her vil være en ny rolle, som jeg skal lære, udvikle og finde ud af, hvordan jeg sammen med medlemmerne og alle de andre led i organisationen kan få det bedste ud af, siger hun.

Scavenius har en fortid i De Radikale, som hun forsøgte at blive næstformand for i 2017. Hun forlod siden partiet til fordel for Alternativet.

Kultur- og fritidsborgmester i København Franciska Rosenkilde ville tidligere på ugen ikke sætte navn på sin favorit. Der er spekuleret i, om hun selv vil stille op, men det vil hun ikke kommentere. Omvendt afviser hun det ikke.

- Jeg synes ikke, at nogen skal udelukkes, fordi der nu skal gang i en samtale om, hvad vedkommende skal kunne. Vi ved ikke, hvilke medlemmer der kunne være interessante at få i spil.

- Processen lægger op til, at vi åbner op for et bredere felt end dem, der sidder i folketingsgruppen, sagde hun tirsdag.

/ritzau/