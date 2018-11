Nordjysk herregård Danmarks smukkeste

VOERGAARD: Voergaard Slot vinder blandt 17 kandidater fra hele landet titlen som "Danmarks Smukkeste Herregård".

Det oplyser organisationen Historiske Huse, der har afholdt konkurrencen.

I Danmark er der cirka 770 herregårde fordelt over hele landet. 300 af dem er fredede, hvilket vidner om deres kulturhistoriske og arkitektoniske betydning som nationale klenodier.

Danmarks Smukkeste Herregård er åbent for offentligheden, idet Voergaard i dag en selvejende institution, der er indrettet som museum. Slottet er indrettet og møbleret af dets sidste ejer, greve Oberbech-Clausen, og rummer landets største privatejede kunstsamling med værker af Goya, Rubens og Raphael - foruden Napoleons spisestel og Mingvaser.

Men der var nu tæt kapløb om at vinde titlen:

- Selvom over 10.000 havde stemt, var der kun 30 stemmer mellem første- og andenpladsen, og der var intens spænding til det sidste. Men Voergaard er en værdig vinder og en fantastisk repræsentant for Nordjylland, siger Birthe Iuel, der er præsident for Historiske Huse og fortsætter:

- Vi ønsker Voergaard tillykke, og glæder os til at fejre stedet med alle involverede. Vi håber, at befolkningen får øjnene op for de mange smukke herregårde, der ligger strøet ud over hele landet. Selvom der kun er én, der ifølge vores afstemning er den smukkeste, så er der hundredvis af skønheder blandt de øvrige herregårdsmiljøer, understreger Birthe Iuel.

Træ og plakette

Historiske Huse afholdt konkurrencen for at vise de mange imponerede herregårde rundt omkring i landet, men også for at skabe opmærksomhed omkring de skærpede vilkår, som har ramt ejerne.

- Støttemidlerne til at holde stederne er reduceret til et symbolsk niveau over de sidste 30 år, samtidig med, at statens krav til istandsættelse er øget, siger Birthe Iuel.

17 herregårde fra hele landet var med i konkurrencen og fire eksperter havde til opgave at udvælge de heldige kandidater, der kom igennem nåleøjet til den endelige konkurrence.

Som præmie får Voergaard et træ som skal plantes ved en senere højtidelighed, hvor der også sættes en plakette op med inskriptionen "Danmarks Smukkeste Herregård."

Voergaard blev bygget af Biskop Stygge Krumpen, der tilbage i 1500-tallet opførte renæssanceherregården med et anlæg af brede voldgrave og et fæstningsanlæg, der dengang skulle fungere som forsvar i de ustabile tider omkring Christian 2.s fald.

Hvad er en herregård?

Herregård betegnede oprindeligt en adelsmands egen gård, som han selv drev og oftest også boede på.

Herregårdene havde særlige privilegier, og der var oftest knyttet fæstegårde til dem. Efter 1660 behøvede ejeren ikke længere at være adelig, men gården regnedes i datiden kun for en herregård, hvis den havde haft denne status før 1660 eller efterfølgende havde fået tildelt privilegier af kongen.

Privilegierne blev gradvis afviklet, men den sidste rest af herregårdenes særstatus forsvandt først i 1908, hvor tiendeafløsningen kom.

Det var formelt hverken gårdens jordtilliggende eller bygninger, der afgjorde, om den var herregård. Generelt skilte herregårdene sig dog ud fra andre gårde både ved markernes og bygningernes størrelse.

Kilde: Dansk Center for Herregårdsforskning.