Nordjysk kommune er den tredjemest farlige i landet

BRØNDERSLEV: Statistisk set er Brønderslev Kommune den tredjemest farlige kommune i Danmark.

Det viser en ny undersøgelse fra sammenligningstjenesten Mikonomi.dk.

Inden indbyggerne i kommunen hyrer sikkerhedsvagter eller pakker flyttekasserne for at rejse i sikkerhed, skal det understreges, at det er små statistiske forskelle, der giver den triste placering.

Men faktum er, at Brønderslev scorer lidt halvskidt, når man ser på indbrud, voldsforbrydelser samt færdselsuheld med personbiler.

Mikonomi.dk har samlet en bunke tal fra Danmarks Statistik, og de viser, at der sidste år var fire uheld pr. personbil i Brønderslev Kommune. Der var syv voldsforbrydelser pr. 1000 indbyggere, og så var der indbrud i fire ud af 1000 huse.

Skulle indbyggerne i Brønderslev få lyst til at "flytte i sikkerhed", behøver de ikke flytte så langt. Læsø er nemlig den sikreste kommune i landet. Det skyldes i høj grad, at der ikke - i hvert fald ifølge Danmarks Statistik - var et eneste uheld med personbil hele 2017. Der var heller ingen indbrud - og så skete der kun 0,56 voldsforbrydelser pr. 1000 indbyggere.

I øvrigt er Jammerbugt den kommune, hvor der skete fleste trafikuheld sidste år: 4,39 pr. 1000 biler.

Du kan dykke ned i tallene og undersøgelsen her